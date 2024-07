C’è una regione d’Italia che regala 30 mila euro a chi si trasferisce a vivere lì

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Vista da Caprese Michelangelo (Arezzo)

Una vita in vacanza, ricevendo anche dei soldi in cambio della propria villeggiatura: non è un sogno a occhi aperti né l'offerta di collaborazione per un travel blogger. Si tratta, invece, di una concreta possibilità offerta a chiunque voglia cambiare vita, trasferendosi in un luogo dove respirare aria pulita e godere di spettacolari viste panoramiche. Una regione d'Italia, infatti, ha aperto un bando: ha deciso di assegnare una somma di denaro a chi si trasferirà a vivere in montagna.

Il bando della regione Toscana

Pagare per andare in Toscana? No: essere pagati. È la possibilità che la Regione ha deciso di offrire a chi deciderà di aderire a un bando da poco presentato. I vincitori riceveranno da 10 mila a 30 mila euro per trasferirsi nei piccoli Comuni di montagna. I soldi serviranno a coprire i costi di acquisto e ristrutturazione di un'abitazione. Per il momento la Regione ha stanziato un totale di 2,8 milioni di euro, con la speranza di incoraggiare le persone a trasferirsi nei paesi che registrano un calo nella popolazione. Come si legge sul sito ufficiale dell'iniziativa: "Lo scopo dell'intervento è quello di favorire e incoraggiare il ripopolamento e la rivitalizzazione socio-economica delle aree montane, contrastando la marginalizzazione di queste aree". A essere coinvolte, infatti, sono le aree che contano meno di 5.000 abitanti. Sono quasi un centinaio, quelle tra cui scegliere (76 per la precisione) stando ai dati demografici pubblicati dalle autorità regionali, tra cui: la città termale di San Casciana dei Bagni, Caprese Michelangelo che è il luogo di nascita dell'artista, Sassetta. Questo Comune nel 2022 contava poco più di 400 abitanti! Capraia Isola ne contava addirittura solo 370.

Il contributo finanziario ricevuto non può superare il 50% del costo della casa e della sua ristrutturazione. Il bando è aperto a cittadini italiani maggiorenni, cittadini dell'Unione Europea o cittadini extra-UE in possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a dieci anni. Devono inoltre essere residenti anagraficamente in un comune italiano che non sia una comunità montana. Infine, i candidati selezionati dovranno rendere la proprietà toscana la loro residenza permanente. Per inoltrare la domanda online c'è tempo fino alle 13 del 27 luglio prossimo. Piuttosto che prenotare le vacanze in montagna, questo per qualcuno potrebbe rivelarsi un buon momento per acquistare casa e cambiare vita, stabilendosi in montagna invece che trascorrerci solo il weekend.