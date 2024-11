video suggerito

Comune italiano vende case a un euro a chi vuole scappare dagli Usa per la vittoria di Trump Con l'elezione di Trump, una fetta di popolazione americana vuole trasferirsi altrove. In risposta a questo movimento, arriva la proposta di Ollolai.

A cura di Giusy Dente

Ollolai (Nuoro)

Donald Trump è stato rieletto Presidente degli Stati Uniti d'America, ma nonostante lo schiacciante risultato c'è comunque una fetta di popolazione estremamente scontenta del risultato. La presenza del tycoon al potere ha spinto molte persone a protestare sui social: la maggioranza sono donne, che temono per i loro diritti. C'è chi addirittura sta considerando l'idea di trasferirsi altrove. In risposta a questo movimento, arriva la proposta di un Comune italiano.

Case a 1 dollaro in Sardegna per gli americani

Ollolai è un Comune sardo in provincia di Nuoro che sta sfruttando l'ondata di malcontento che serpeggia negli Usa per risollevare le proprie sorti. L'amministrazione, infatti, ha pensato a un'iniziativa per ripopolare il paese, per spingere nuove persone a trasferirsi lì e cercare di risolvere il problema dello spopolamento. Nell'ultimo secolo, infatti, la popolazione di Ollolai si è ridotta da 2.250 a 1.300 abitanti e nasce solo una manciata di bambini ogni anno. Molte famiglie hanno lasciato il paesino in cerca di fortuna, di lavoro e vite migliori. Oggi si contano appena 1.150 residenti.

Il Comune della Sardegna ha messo quindi in vendita alcune case a un prezzo davvero irrisorio, simbolico: un euro, poco più di un dollaro. Tre sono le tipologie: case temporanee gratuite per alcuni nomadi digitali, case da 1 euro alquanto fatiscenti che necessitano di ristrutturazione e case pronte da abitare con prezzi fino a 100.000 euro (105.000 $).

Per incentivare le vendite è stato realizzato un sito web apposito, dove presto verranno caricate foto e planimetrie di tutti gli immobili vuoti disponibili. "Sei deluso dalla politica globale? Cerchi di abbracciare uno stile di vita più equilibrato mentre ti assicuri nuove opportunità? È tempo di iniziare a costruire la tua fuga europea nello straordinario paradiso della Sardegna" si legge. L'offerta si rivolge in particolar modo a potenziali espatriati americani. Il sindaco Francesco Columbu ha raccontato alla CNN che il sito web è stato creato appositamente per attrarre gli elettori americani delusi dalle elezioni presidenziali. Ha spiegato di amare gli Stati Uniti e di essere convinto che gli americani siano le persone più adatte per aiutare a far rivivere la sua comunità: tiene davvero molto a vedere il suo luogo del cuore finalmente ripopolato.

"Ci concentreremo soprattutto sugli americani – ha detto – Naturalmente non possiamo vietare alle persone di altri Paesi di presentare domanda, ma loro avranno una procedura accelerata. Stiamo scommettendo su di loro per aiutarci a far rivivere il villaggio, sono la nostra carta vincente". Infatti, nella procedura di iscrizione il possesso di un passaporto statunitense non è considerato un prerequisito fondamentale, benché il sindaco abbia chiarito che sia comunque una corsia preferenziale. "Certo, non possiamo menzionare specificamente il nome di un Presidente appena eletto, ma sappiamo tutti che è lui la persona da cui molti americani vogliono allontanarsi e lasciare il Paese – ha concluso il Sindaco – Abbiamo creato questo sito web appositamente per soddisfare le esigenze di ricollocazione post-elettorale degli Stati Uniti". Non ci sono requisiti demografici per i candidati statunitensi: possono essere persone di tutte le età, pensionati, lavoratori a distanza o imprenditori che desiderano aprire una piccola attività nel villaggio.

Già da alcuni anni il Comune mette in pratica questa procedura, ma dal 2018 solo dieci case sono state vendute a un euro e ristrutturate. "Il villaggio rimane mezzo vuoto, abbiamo ancora circa 100 case economiche non occupate potenzialmente in vendita, pronte per essere abitate. Le abbiamo mappate e messe in vendita tutte" ha ammesso il Sindaco. La maggior parte degli edifici si trova nel centro storico e ha dimensioni variabili. Sono pittoresche vecchie abitazioni di contadini e pastori, realizzate con rocce di granito locali. A queste si aggiungono poi le proprietà chiavi in ​​mano, arredate in modo più moderno e dotate di comfort.