Coi soldi di una casa a New York si compra una villa in Molise: quanto costa abitare in una metropoli Gli americani stanno rivolgendo interesse all'Europa, Italia soprattutto: ecco dove si spingono per cercare immobili meno costosi di quelli di Manhattan.

A cura di Giusy Dente

Colli Al Volturno, Molise

In un momento storico in cui si parla degli stratosferici e proibitivi affitti proposti nelle grandi città d'Italia, c'è chi invece vede nel nostro Paese una destinazione appetibile per l'acquisto di un immobile. Gli americani guardano al Bel Paese come una meta da prendere in considerazione per un investimento, per l'acquisto di una casa a prezzi accessibili. Accessibili, sì, se confrontati a spazi della stessa grandezza o più piccoli a Manhattan.

Quanto costa comprare casa in Italia

Un modesto appartamento a Manhattan costa quanto una soluzione abitativa decisamente più grande, acquistata in Italia. È quanto emerge da un nuovo studio di My Dolce Casa, un blog di ricerca su come vivere e trasferirsi all'estero, ripreso dal New York Times. Il portale ha preso in esame i prezzi di listino medi di Realtor.com e ha confrontato quelli relativi a un appartamento di 500 metri quadrati a Manhattan con quelli della stessa grandezza di 68 Paesi europei tra cui Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.

Manhattan

Un appartamento di 500 metri quadrati a Manhattan costa circa 700.000 euro (1300 euro circa dollari per piede quadrato, unità di misura che corrisponde a 0,0929 metri quadrati). Confrontato con questo dato, ha conquistato il primo posto per convenienza il Molise. Qui per la stessa cifra si possono acquistare 8.333 metri quadrati: parliamo di una grandezza 16 volte superiore. La Calabria ha una situazione simile: 8.242 metri quadrati. Case di queste dimensioni costerebbero oltre 10 milioni di euro a Manhattan.

La tabella di My Dolce Casa

Francia, Grecia e Portogallo non sono entrati nella top 10, ma la Spagna ha conquistato il terzo e il quarto posto della classifica. Castilla-La Mancha, regione a sud di Madrid, si è piazzata al terzo posto con 7.813 metri quadrati. Quarto posto per l'Estremadura, al confine con il Portogallo: si è piazzata al quarto posto con 7.426 metri quadrati. Ed è nuovamente l'Italia a completare la top five con la Sicilia, coi suoi 7.212 metri quadrati. Si possono fare buoni affari anche in Tessaglia (Grecia): qui con 700 mila euro si può acquistare una casa di 5.859 metri quadrati: anche questo un vero affare rispetto a Manhattan.