Case da mille e una notte: classifica dei luoghi più belli d'Italia per vacanze da sogno Ecco le 10 location italiane da sogno in cui acquistare o affittare un'abitazione di lusso, degne di una fiaba.

A cura di Giusy Dente

Lago di Garda

I numeri positivi del settore immobiliare di lusso arrivano dal sito specializzato Redfin. Si stima che nel primo trimestre del 2024 le vendite di abitazioni di lusso negli USA siano aumentate del 2% rispetto allo stesso periodo del 2023. La tendenza positiva riguarda anche l'Italia, dove le previsioni parlano di un mercato che toccherà i 5,3 miliardi di euro entro il 2031. Il merito è delle numerose strutture di pregio del Belpaese, case di lusso situate in grandi città e piccoli centri, che diventano poli d'interesse per gli acquirenti alla ricerca di elevati standard qualitativi.

Dove comprare case da sogno

Soprattutto quando si tratta di vacanze, si sogna sempre in grande e ci si immagina in case da mille e una notte dove trascorrere momenti degni di una favola. Il mercato delle case di lusso sta conoscendo un a notevole espansione e riguarda non solo gli affitti per le vacanze, ma anche la compravendita per la quotidianità. Secondo l’ultima analisi pubblicata da Fact.MR si prevede che a livello globale nel 2024 il settore delle case di lusso già arredate e pronte per essere abitate raggiungerà una dimensione di 580 miliardi di dollari e aumenterà fino a 1.173 miliardi entro la fine del 2034 (+102%), con un tasso di crescita annua del 7.3% nei prossimi 10 anni.

Costa Smeralda

Considerando i soli Stati Uniti, il sito specializzato Redfin riporta che nel primo trimestre del 2024 le vendite di abitazioni di lusso sono aumentate del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, siglando la percentuale più alta dall’agosto 2021. Questa tendenza è arrivata anche in Europa. Analizzando l’andamento del mercato spagnolo nei primi 6 mesi del 2024, il sito Homes-Abroad riporta che quest’anno si assisterà a una crescita del 40% delle operazioni riguardanti gli immobili dal valore superiore al milione di euro. Ma il trend coinvolge l'Italia molto da vicino.

Cinque Terre

Il nostro Paese possiede diversi immobili di pregio, centrali nel mercato internazionale luxury. Secondo il sito d’indagine Metastat Insights questo settore crescerà nei prossimi anni fino a toccare quota 5,3 miliardi di euro entro il 2031, con una crescita annua dell’1% nel periodo. Le case di lusso sono al centro degli interessi degli acquirenti di alta fascia, che cercano soprattutto smart home intelligenti, con sistemi d’illuminazione e sicurezza automatizzati e elettrodomestici a controllo vocale. Si presta grande attenzione alla sostenibilità, con preferenza agli immobili con alta efficienza energetica. Impossibile non tenere in considerazione la sicurezza, la privacy, la possibilità di ritagliarsi spazi per il relax e il benessere (case con centri fitness all’avanguardia, strutture termali e giardini da meditazione).

Forte dei Marmi (Versilia)

In molti ricercano anche soluzioni customizzabili, dunque personalizzabili in base al proprio gusto e alle proprie specifiche esigenze sia dal punto di vista architettonico sia nell’arredamento interno. Ma quali sono le località italiane dove è possibile fare i migliori affari? La classifica arriva dagli esperti di APP – Aste Private Professionali Auction House, che hanno individuato le 10 location italiane da sogno in cui acquistare o affittare un’abitazione di lusso.

Amalfi (Costiera Amalfitana)

La classifica

Cinque Terre – Liguria. Costiera Amalfitana – Campania. Isole Eolie – Sicilia. Lago di Garda – Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige. Costa Smeralda – Sardegna. Antico Val di Noto – Sicilia. Versilia – Toscana. Dolomiti – Veneto e Trentino Alto-Adige. Salento – Puglia. Valdigne – Valle d’Aosta