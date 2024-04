video suggerito

La case più costose in Italia: quanto valgono e dove si trovano Ville, tenute, castelli: le case più costose d’Italia non sono solo gioielli immobiliari ma vere e proprie perle immerse tra le bellezze del Paese. Da Cortina alla Sardegna, ecco quali sono le abitazioni da sogno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una delle ville più costose d'Italia | Foto Christie's International real estate

Ville, castelli, proprietà e tenute magnifiche: se avete decine di milioni da investire nel settore immobiliare in Italia non mancano le case da sogno sul mercato. Mentre si continua a discutere delle ville della famiglia Berlusconi, decisamente fuori budget anche per i ricchi Da Cortina fino alla Sardegna, le grandi agenzie che operano in un mercato d'elite (Christie's, Sotheby's, Lionard Luxury Real Estate e Forbes) aprono le porte (virtuali) anche a coloro che vogliono semplicemente sognare: scopriamo quali sono le tenute italiane più costose.

Villa di lusso, Cortina d'Ampezzo, Veneto

Immersa nella località sciistica più desiderata del Paese, questa villa di lusso degli anni Cinquanta si trova poco lontano dal centro storico di Cortina. Più di 1000 metri quadrati di interni e con 4.500 metri quadrati di tenuta esterna, per questa meravigliosa casa sviluppata su due piani dietro i quali si stagliano le vette innevate delle Dolomiti.

Il soggiorno | Foto Lionard Estate

Gli interni in legno, tipici di una tradizionale casa di montagna, si mischiano a un arredamento moderno e più contemporaneo: tra i gioielli di questa casa infinita troviamo dieci camere da letto e sette bagni. Non può mancare una meravigliosa piscina interna con tanto di zona relax, per godersi un momento di benessere ad alta quota. Il prezzo? Solo su richiesta, ma stando a quanto riporta la ricerca sul sito di Lionard Real Estate supera i 10 milioni di euro.

La villa a Cortina | Foto Lionard Estate

Villa Pied Dans L'eau, Como, Lombardia

Rimanendo sempre al nord sulle sponde del Lago di Como, storia e real estate si uniscono in questa villa che si affaccia sul lago di Como. Villa Pied Dans L'Eau (dal francese piede nell'acqua) sorge in un parco antichissimo nella provincia di Como: qui vissero Alessandro Manzoni, che al lago lombardo ha dedicato uno dei versi più celebri della letteratura mondiale, e suo zio Cesare Beccaria, autore Dei delitti e delle pene. 800 metri quadrati per questa magnifica palazzina un tempo di proprietà di Giulio Beccaria, figlio di Cesare. All'interno del parco si trova anche un monumento funebre dedicato alla memoria dei coniugi Giulio e Antonia Beccaria. La villa, che si struttura su tre piani, divenne anche un salotto letterario, l'Accademia dei Pedanti, i cui partecipanti si riunivano per discutere di letteratura e per godere della natura rigogliosa del parco.

Villa Pied Dans L'eau | Foto Lionard Real Estate

La terrazza della villa offre una vista a 360 gradi sul lago: al suo interno troviamo anche un imbarcadero, da dove partivano le piccole barche che navigavano le acque del lago. Gli arredamenti rispecchiano alla perfezione la storia che la casa incarna. Il prezzo, dunque, rispecchia tutti i secoli di vita della casa e del ruolo che racchiude in sé: la villa è in vendita a 34 milioni di euro.

Villa Pied dans l'eau | Foto Lionard Real Estate

Castello Del Brunelleschi, Firenze, Toscana

A pochi passi da Firenze, in Toscana, è in vendita un castello costruito nel Rinascimento da una famiglia nobile. Tra pontefici e sovrani, questo castello di 35mila metri quadrati ha visto la presenza di diversi esponenti di spicco nelle varie epoche. L'imponente struttura, che vanta seicento anni di storia, è l'ideale per chi ama pareti affrescati, un grande loggiato e una corte interna. La sala principale accoglie fino a duecento ospiti, ideale per grandi eventi e ricevimenti.

Il Castello | Foto Lionard Real Estate

Essendo nella campagna fiorentina, il castello è circondato da oliveti e vigneti con tanto di cantine che è possibile visitare. Non manca nessuno dei motivi architettonici tipici dei castelli rinascimentali, come il loggiato a quattro arcate e anche un pozzo in mezzo al cortile interno che fungeva da via di fuga segreta dal castello. Il prezzo per questo gioiello architettonico è di 34 milioni di euro.

Castello del Brunelleschi | Foto Lionard Real Estate

La casa di Gucci a Roma, Lazio

Nei pressi di via della Camilluccia, a Roma, vicinissimo al centro storico, si trova una villa padronale di 1200 metri quadrati e circondata da un parco di circa 7mila mq. La villa, costruita negli anni Cinquanta, è stata completamente ristrutturata alla fine degli anni Novanta. A volerla progettare è stato Aldo Gucci, che dopo essersi trasferito da Firenze a Roma, volle una tenuta che rispecchiasse l'espansione dell'azienda. Dall'esterno sembra una grande villa inglese, questo per via dell'influenza del Regno Unito nella vita di Gucci, la cui moglie era originaria della Gran Bretagna.

Villa Gucci a Roma | Foto Forbes Global Properties

Dopo averci vissuto per circa dieci anni, Gucci si trasferì in un'altra lussuosa abitazione romana, ma la famiglia continuava a riunirsi lì in estate o per eventi importanti. La villa appartiene ancora agli eredi della famiglia che ora ha deciso di venderla. I quattro piani sono arredati all'inglese, con carta da parati e colori sgargianti alle pareti, e sono collegati da una scala a conchiglia meravigliosa. Non manca una piscina coperta dalle grandi piante che arricchiscono il prato. Dall'ultimo piano della villa, inoltre, si gode una meravigliosa vista su Roma e sull'Altare della Patria. Il prezzo per vivere nella casa che fu del fondatore di Gucci è di 15 milioni di euro.

Gli interni Villa Gucci | Foto Forbes Global Properties

Villa a Napoli, Campania

Scendendo verso sud, in provincia di Napoli, sulla collina del Vomero, a pochi passi dal Parco Grifeo si trova questa villa affacciata su una vista meravigliosa sul golfo di Napoli. I mille metri quadrati si aprono con una fantastica scalinata che porta al primo piano. Il meraviglioso studio con tanto di biblioteca è il fiore all'occhiello di questa casa. Accanto a questo troviamo un immenso giardino da cui poter godere della vista splendida. Al piano superiore troviamo la zona notte con 8 camere da letto e 7 bagni privati.

Uno dei salotti della villa in via del Parco Grifeo | Foto Sotheby's International Realty

Al piano superiore, come in una vera villa che si rispetti, si trova una soggiorno con tv e una zona benessere e una cinema. Gli arredi sono classici ma si uniscono perfettamente alle esigenze moderne di una casa del 2024. Il prezzo stimato da Sotheby's International Realty è di 8 milioni di euro.

Il giardino della villa | Foto Sotheby's International Realty

The Safar Estate, Sardegna

Chiudiamo con una delle ville più costose. Una tenuta da sogno a pochi passi dal mare cristallino della Sardegna, The Safar Estate è una proprietà progettata dall'architetto Michele Busiri Vici con 39 stanze da letto e 40 bagno. Questa proprietà in Costa Smeralda è composta da tre ville che si affacciano sulla baia di Romazzino: 2.700 metri quadrati di interni a cui si sommano 23 metri quadrati di verde e due spiagge private. Tra i suoi vecchi proprietari si conta anche Henry Ford, il fondatore dell'omonimo gruppo automobilistico, che negli anni Settanta l'ha venduta a uno sceicco.

The Safar Estate | Foto Christie's International real estate

La proprietà si è sviluppata fin dai primi anni Settanta fino a diventare il gioiello che è oggi. Dopo aver acquistato l'appezzamento iniziale, Villa Seralia, hanno comprato le due ville vicine, Badr e Safar. Le tre guest house sono state aggiunte e costruite di recente quattro anni fa.

Il giardino di una delle tre ville | Foto Christie's International real estate

Villa Safar, progettata da Michele Busiri Vici, rispecchia l'architettura della zona di Porto Cervo e dell'Hotel Romazzino, l'esclusivo resort a cinque stelle con spiaggia e spa situato nella stessa baia e che dà il nome alla zona. Ogni villa ha un giardino a sé, una piscina all'aperto e una guest house. Non mancano anche gli ormeggi degli yatch che, nel 2022, videro attraccare lo yatch di Elon Musk che in passato è stato interessato all'acquisto. Christie's International real estate stima il prezzo, disponibile su richiesta, tra i 100 e 200 milioni di euro.

Il complesso di The Safar Estate | Foto Christie's International real estate