video suggerito

Quanto vale la casa più costosa al mondo: è un castello storico con oltre 100 camere da letto Qual è la casa più costosa al mondo? Si trova nella periferia di Parigi ed è un castello storico con oltre 100 camere da letto: ecco a quanto viene venduta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Whisper Auctions

Vi piacerebbe vivere in una casa da mille e una notte, di quelle con decine di camere, un enorme giardino, un panorama mozzafiato e ogni tipo di comfort? Questa abitazione sembra fare al caso vostro, tanto che vi farà sognare fin dal primo sguardo. Si tratta di un suggestivo castello nella periferia di Parigi che sembra essere uscito direttamente da una fiaba della Disney, l’unico piccolo “inconveniente”? Al momento non ha trovato ancora nessun possibile acquirente perché è la casa più costosa mai venduta: ecco tutte le caratteristiche che la rendono tanto preziosa.

La storia del castello parigino

Si chiama Château d'Armainvilliers è ed un castello nella periferia di Parigi messo in vendita da Whisper Auctions. Risalente al XII secolo, in passato appartenne alla famiglia Rothschild e al re del Marocco Hassan II. Distrutto in parte durante la rivoluzione francese, fu acquistato nel 1877 da Edmond de Rothschild, fu lui a ricostruirla con l’ausilio degli architetti Félix Langlais ed Emile Ulmann. Questi ultimi si ispirarono allo stile cottage inglese, ristrutturando sia i piani superiori che la struttura esterna, quella con un padiglione basso con tetti a spiovente. Il suo ultimo proprietario? Un acquirente del Medio Oriente che però non l’ha mai utilizzato.

Il prezzo del castello più costoso al mondo

Per quale motivo il castello parigino è tanto desiderabile? Si estende su una superficie di 4.000 ettari e al suo interno conta 100 camere da letto disposte su tre piani, 17 suite, 5 saloni, 3 ascensori e delle meravigliose scalinate. Nei prati che lo circondano sono state costruite diverse "attrattive", dalle scuderie che possono ospitare fino a 50 cavalli al salone di bellezza, fino ad arrivare al bagno turco, agli alloggi per il personale e alle dependance per gli ospiti. Il suo prezzo? Sul sito di Whisper Auctions la casa viene venduta a 420 milioni di euro, cifra che la rende l'abitazione più costosa di tutti i tempi (ben superiore ai 280 milioni del precedente detentore del titolo, lo Château Louis XIV venduto nel 2015 al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman).

Leggi anche Come dormire meglio grazie al feng shui: dalla posizione del letto ai colori della camera