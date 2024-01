La cappella galleggiante diventa una casa di lusso: quanto costa vivere nell’ex chiesa Sognate di vivere in una casa davvero unica e suggestiva? Sul mercato è appena arrivata un’ex cappella galleggiante diventata un’abitazione di lusso: ecco qual è il prezzo a cui viene venduta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di una casa davvero unica e suggestiva? Sul mercato è appena arrivata la soluzione che fa per voi e vi farà sentire praticamente "in paradiso". Non si tratta di un super attivo con vista panoramica, né tanto meno di un bungalow sulla spiaggia ma di un'antica cappella galleggiante. Se fino a qualche tempo fa veniva usata per delle comuni funzioni religiose, ora le cose sono cambiate: dopo dei lunghi lavori di ristrutturazione totale, è stata trasformata in un'abitazione di lusso. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla struttura, dalla sua storia al luogo in cui si trova, fino ad arrivare al prezzo a cui viene venduta.

L'ex cappella può anche navigare

Si chiama Ex Chapel on the Bay ed è un'antica cappella galleggiante ormeggiata a Palmetto, in Florida. Ideata dagli architetti navali di Daniel J. Avoures and Associates, è nata come un'originale chiesa per celebrare delle cerimonie di nozze nel bel mezzo del mare (ad oggi esiste solo un'altra struttura di questo genere in Australia).

Gli interni della casa galleggiante

Ora, però, dopo una ristrutturazione da 1,3 milioni di dollari, è stata trasformata in una vera e propria casa di lusso che non solo galleggia ma che può anche "navigare".

La zona living

Si estende su circa 167 mq ed è caratterizzata da un soggiorno-cucina con living space da cui parte una scala a chiocciola che porta al piano superiore, dove ci sono due camere da letto e due bagni. È dotata di aria condizionata, di un adorabile terrazzino e può muoversi grazie a due motori Cummins Diesel.

Il terrazzo

Quanto costa la casa galleggiante

La particolarità dell'ex cappella trasformata in casa di lusso? Ha ancora le porte di legno in stile medievale e le finestre in vetro colorato con tanto di rosoni (tipici delle chiese), anche se tutto è stato rafforzato con dei materiali tecnici per essere a prova di uragano.

La cucina

Attualmente l'abitazione viene quotata su Special Finds, azienda immobiliare specializzata in proprietà uniche, dove viene venduta al prezzo di 699.000 euro (ovvero circa 642.000 euro). Tutti coloro che sono interessati saranno lieti di sapere che l'ex cappella viene venduta completamente arredata (anche con gli elettrodomestici), dunque è pronta per essere abitata subito dopo aver concluso l'acquisto. In quanti ci faranno un pensierino?

Una delle camere da letto

​