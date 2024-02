La casa che sembra un unicorno fatto di conchiglie: dove si trova l’edificio di design Si chiama The Bloomhouse ed è la location perfetta per chi va alla ricerca di una vacanza da sogno. È una casa di design che ha l’aspetto di un unicorno fatto di conchiglie: ecco dove si trova e la sua storia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siete alla ricerca di una location da sogno super originale da visitare nel vostro prossimo viaggio in giro per il mondo? Questa casa sembra fare proprio al caso vostro. Si tratta di una vera e propria opera di design che fonde il mondo di Willy Wonka con quello del Grande Lebowski: a primo impatto sembra essere un enorme unicorno fatto di conchiglie ma in verità è un'abitazione immersa nei boschi curata nei minimi dettagli. Ecco dove si trova, la sua storia e tutte le informazioni da conoscere prima di visitarla.

La casa unicorno

Come è nata la Bloomhouse

Si chiama The Bloomhouse ed è una delle abitazioni proposte da Airbnb per una "fuga da favola". Immersa nei boschi di West Lake Hills ad Austin, in Texas, la casa è stata creata in modo molto originale. Tutto è partito da un gruppo di hippie e un sogno. Erano gli anni '70 quando due studenti di architettura dell'UT decisero di dare vita a una struttura in cui rifugiarsi per "scappare" dalla società.

Il salotto

Il loro obiettivo era creare un vero e proprio monumento che accogliesse l'uomo ma rispettando la natura circostante, uno spazio di pace che desse la possibilità di vivere in perfetta armonia con l'ambiente. Non sorprende, dunque, che per molti anni la location non abbia avuto neppure un indirizzo fisico. A partire dal 2017 è stata poi riqualificata da Dave Claunch, che l'ha acquistata, ristrutturata e trasformata in un b&b in cui trascorrere una vacanza da sogno.

Leggi anche Quanto costa la poltrona di design a casa di Stefano De Martino

The Bloomhouse

Quanto costa soggiornare nella casa-unicorno

Il risultato finale è stato ipnotizzante e psichedelico: la Bloomhouse sembra essere un enorme unicorno fatto ci conchiglie in cui ogni magia è possibile, un'opera d'arte uscita dal mondo di Willy Wonka e di Il Grande Lebowski. Fuori da ogni logica, la casa realizza ogni fantasia, adeguandosi anche alle esigenze dei viaggiatori più esigenti.

The Bloomhouse

Si estende su 1.100 mq e dall'esterno ha l'aspetto di una scultura realizzata in pietra bianca ma senza seguire delle linee precise. Ha 4 posti letto, un terrazzino attrezzato, un salotto total white curato e arredato nei minimi dettagli, una doccia esterna e dei sofisticati angoli bar: basta guardare le foto per capire che si tratta di una location unica nel suo genere. Quanto costa trascorrere una notte qui? Poco più di 600 euro a persona ma, in compenso, si vivrà una vacanza memorabile.

Il bagno