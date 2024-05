video suggerito

Dove si trova il resort di lusso migliore al mondo: ha 90 piscine e offre champagne a tutte le ore Sognate un'esperienza da mille e una notte? Questo resort di lusso definito il migliore al mondo fa al caso vostro. Dotato di oltre 700 camere, offre 90 piscine differenti, maschere viso d'oro e champagne a tutte le ore.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non sogna di vivere una giornata da mille e una notte, ben lontani dalla normale routine quotidiana e dal comune stress lavorativo? Finalmente questo sogno potrà diventare realtà con un semplice click, anche se l'esperienza non si rivelerà propriamente economica. In giro per il globo, infatti, esistono diversi resort di lusso che provano a soddisfare ogni tipo di necessità dei clienti ma ce n'è uno in particolare che si è aggiudicato il titolo di "migliore al mondo". Tra champagne offerto a tutte le ore, 90 diverse piscine e trattamenti beauty con delle maschere viso in oro 24 carati, è un vero e proprio paradiso per gli amanti delle vacanze di lusso: ecco dove si trova la struttura e qual è il suo prezzo.

Atlantis The Royal

Il resort a tema acqua con piscine a sfioro e cascate artificiali

Si chiama Atlantis The Royal ed è il resort di lusso migliore al mondo. Si trova a Dubai, per la precisione sulla mezzaluna di Palm Island, dunque nelle vicinanze del noto The Palm, e, nonostante abbia aperto solo da un anno, è già leader del settore. La festa di inaugurazione organizzata nel 2023 è durata 3 giorni ed è stata accompagnata da dei concerti privati di Swedish House Mafia e Boyoncé.

Atlantis The Royal

Dall'esterno si può ammirare una struttura in acciaio con i piani "incastrati" l'uno nell'altro, mentre gli interni sono tutti a tema acqua, ispirati alla cultura dei beduini, il popolo nomade che originariamente abitava nel deserto arabo. Non sorprende, dunque, che sia dotato di ascensori in vetro, cascate artificiali e maxi acquari. Conta ben 90 piscine differenti, da una sky pool lunga 21 metri a delle vasche a immersione in cabine private, fino ad arrivare a una piscina olimpionica e alla Cloud 22, una piscina a sfioro al 22esimo piano con lettini "galleggianti" ombreggiati da ombrelloni firmati Dolce&Gabbana.

La piscina a sfioro

Quanto costa una camera nel resort di lusso migliore al mondo

L'Atlantis The Royal conta 795 camere e suite, al cui interno compaiono accessori di design del gioielliere di diamanti Graff, accappatoi di Frette, spazzolini da denti, pettini e spazzole dorate personalizzate. Dispone di 17 punti di ristoro, tra cui anche alcuni ristoranti stellati, e ha una Spa da oltre 3mila mq che propone maschere viso in oro 24 carati, massaggi con pietre vulcaniche e aromaterapia con olii infusi d'oro.

La camera con piscina privata

Gli ospiti con accesso al "Royal Club", inoltre, possono usufruire del servizio champagne all day long, del tè pomeridiano e degli aperitivi illimitati. La suite-attico Royal Mansion è la più ambita dagli amanti del lusso e il motivo è molto semplice: si estende su due livelli, ha 4 camere da letto e dispone di accessori Hermès. Quali sono i prezzi del resort? Si parte dai oltre 1.000 euro per una semplice camera doppia e si arriva a più di 100.000 euro per l'attico panoramico.

Una delle suite