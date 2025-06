video suggerito

Il trullo con piscina di Raz Degan è in affitto: come è fatta la residenza esclusiva La proprietà si articola in residenze indipendenti circondate da oltre 10 ettari di verde. Il complesso si trova nella Valle d’Itria a Cisternino (Brindisi). Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I trulli sono abitazioni iconiche, che fanno parte unicamente della storia della nostra Italia, della Puglia centro-meridionale nello specifico. I Trulli di Alberobello sono dal 6 dicembre 1996 Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Nati per ospitare gli agricoltori, accolgono oggi i turisti desiderosi di vivere l'esperienza di soggiornare al loro interno. Molti, infatti, sono stati resi veri e propri bed and breakfast perfetti per le vacanze. Raz Degan possiede una proprietà esclusiva e incantevole disponibile per l'affitto. La proprietà si articola in residenze indipendenti circondate da oltre 10 ettari di verde. Il complesso si trova nella Valle d’Itria, nel piccolo borgo di Cisternino, in provincia di Brindisi.

Come è fatto il trullo di Raz Degan

Raz Degan possiede una proprietà composta da 4 alloggi autonomi e distinti: Master Trullo, The Poolhouse, Il Trulletto, La Lamia. Da appassionato di viaggi, sempre in movimento e alla scoperta di nuovi posti, ha raccolto negli anni moltissimi cimeli provenienti da ogni parte del mondo. Queste opere d'arte hanno trovato posto proprio nella proprietà, resa in questo modo unica, proprio perché l'arredamento racconta qualcosa del suo proprietario.

Trullo principale, camera da letto

L'attenzione ai dettagli è un aspetto su cui Raz Degan si è molto concentrato: un modo per rendere il posto accogliente e per valorizzare anche l'ambiente circostante, una vasta area naturale dove trovano posto anche un frutteto, un orto botanico stagionale, una fattoria biologica, un Balé tropicale perfetto per lo yoga, la meditazione o un semplice aperitivo all'aperto. La piscina a sfioro di 20 metri con vista sul paesaggio unico della campagna. è un ulteriore tocco di relax che rende speciale la location. A bordo piscina ci sono 3 aree dove rilassarsi.

Leggi anche Quali sono le spiagge più costose d'Italia: fino a 1500 euro al giorno per un posto in prima fila

La piscina

L'intera proprietà arriva a ospitare comodamente più di persone. Il Maestro Trullo è perfetto per 4-6 persone. Presenta: camera da letto principale con bagno privato privato e letto matrimoniale, camera degli ospiti con secondo letto matrimoniale e divano letto, ampio bagno principale con doccia e vasca, cucina. La casa della piscina da 50 mq costituisce una camera da letto aggiuntiva a bordo vasca. C'è poi Il Trulletto più piccolo, con due posti letto, bagno privato, angolo cottura, area relax esterna con gazebo e tavolo da pranzo per 6. Infine La Lamia ha 4 posti letto distribuiti tra camera da letto principale e soppalco; completano la struttura bagno, zona giorno con cucina e camino, cucina e zona pranzo esterna con gazebo.

Il Trulletto

Quanto costa soggiornare nella struttura

La struttura non consente prenotazioni sul sito. Il personale gestisce le richieste di preventivo unicamente telefonicamente e via mail. Contattati da Fanpage.it, hanno spiegato appunto che:

Il contesto è molto esclusivo e, per scelta, non condividiamo pubblicamente preventivi o fasce di prezzo. Preferiamo conoscere prima le persone e le esigenze specifiche, incluso il preventivo che riflette lo stile dell’esperienza e dell’interazione che offriamo, fin dal primo contatto. Pur non essendo una struttura ricettiva con affitto di stanze in stile B&B, ma una casa vacanza privata affittata interamente in esclusiva, offriamo comunque un sistema di quotazione modulare che varia in base a diversi parametri: stagione, numero di ospiti e numero di ambienti richiesti. L’affitto può includere solo il trullo principale con due camere da letto oppure estendersi fino a tre o quattro camere includendo le guest house annesse. Per questo motivo, il preventivo viene definito su richiesta e si colloca in una fascia medio-alta rispetto agli standard della zona.

La proprietà di Raz Degan