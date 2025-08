Dormire in una grotta: dove si trova e quanto costa l’hotel scavato nella pietra

Moyseion

Per le vostre prossime vacanze siete alla ricerca di una location originale capace di catapultavi in un "altro mondo"? Questa soluzione sembra fare al caso vostro: non si tratta di un semplice hotel, né di un museo tradizionale, ma di un vero e proprio "museo abitato" in cui vi sembrerà di essere tornati indietro nel tempo all'epoca della Magna Grecia. La cosa particolare è che vi ritroverete a dormire in una grotta scavata nella pietra, dove però tutto è curato nei minimi dettagli, così da mixare alla perfezione lusso e wild: ecco dove si trova il suggestivo albergo di pietra.

L'hotel ispirato alla Magna Grecia

Si chiama Moyseion ed è un hotel a quattro stelle nato pochi mesi fa nel quartiere Sassi di Matera di Matera, in Basilicata. Definito "museo abitato", è stato fondato da musicisti, archeologi, antropologi, costumisti e attori con l'obiettivo di riattivare il patrimonio culturale ricreando alla perfezione un antico villaggio scavato nella pietra: tra rituali performativi e arredi a tema, dà la possibilità di rivivere la cultura e l'atmosfera tipica della Magna Grecia.

Gli ospiti vengono accolti con frutta fresca e con un peplo o un chitone da poter indossare nelle aree comuni, così da dare il via "col botto" a questo viaggio nel mondo antico. Si tratta di un progetto fuori dagli schemi, in cui la bellezza non è solo estetica ma anche sensoriale, archetipica, quasi cinematografica.

Quanto costa dormire nella grotta

Al di là delle camere, tutte scavate nella roccia e arredate con accessori in legno dallo stile wild, il vero cuore pulsante della struttura è il Santuario delle Acque, ovvero una spa arcaica con mosaici e fontane sgorganti che ogni sera si anima con un rituale guidato da performer e suonatori.

Al termine dello spettacolo, al quale non ci si limita ad assistere ma si partecipa, l'ospite ritrova la connessione con se stesso e con l'ambiente. Quanto costa trascorrere una notte in questo paradiso archeologico? Si parte da un minimo di 257 euro per una doppia e si superano i 300 euro per una camera leggermente più ampia. In quanti dopo aver visto queste meravigliose e suggestive foto correranno a prenotare?