I monasteri italiani più belli e suggestivi dove passare un weekend d’autunno

Dormire in un ex convento ristrutturato è sicuramente un’esperienza da provare una volta nella vita, per un weekend da passare tra spiritualità, riposo e bellezza naturale. Dalla Toscana all’Umbria fino alla Sicilia ecco 5 hotel ricavati da ex conventi, tutti situati in posti suggestivi e mozzafiato.

Park Hotel ai Cappuccini, Gubbio

In Italia, la tradizione dell’ospitalità offre spesso esperienze uniche che combinano storia, spiritualità e comfort. Dormire in un vecchio monastero è sicuramente tra queste. Da quelli medievali immersi nella natura alle strutture moderne ricavate da antichi conventi, questi luoghi rappresentano rifugi ideali per chi cerca pace, bellezza naturale e un contatto autentico con il passato. Ecco cinque ex monasteri suggestivi dove dormire in Italia, dalla Toscana alla Campania.

Il Monastero di Cortona Hotel & Spa in Toscana, il lusso in Val di Chiana

Situato nel cuore di Cortona, piccolo comune in provincia di Arezzo, questo hotel occupa un antico monastero del XV secolo, con affreschi originali e soffitti a volta. Trasformato in hotel boutique di lusso, dispone di 36 camere e suite con vista sulla suggestiva campagna toscana e sulla città, con prezzi che variano tra 293 € e 618 € a notte.

Monastero di Cortona, Toscana

Inaugurato nel 2019, la particolarità dell’hotel è sicuramente la spa situata nella vecchia cisterna romana chiamata Bagni di Bacco. L'Hotel dispone poi anche del ristorante Gli Affreschi, il cui nome deriva dalla scoperta di due affreschi risalenti all'epoca dei guelfi e dei ghibellini avvenuta durante la ristrutturazione.

Leggi anche Dove costa di più una settimana di vacanza in Italia: la classifica delle strutture coi prezzi più alti

Gli affreschi, Junior Suite del Monastero di Cortona

Il Park Hotel ai cappuccini di Gubbio, in Umbria

Ricavato da un ex- convento del XVII secolo di frati cappuccini, questo hotel unisce fascino storico e comfort moderno. L’hotel vanta il più grande centro benessere di Gubbio, con piscine, saune, palestra, e terrazza solarium, offrendo un soggiorno elegante e rilassante immerso nella storia. Tranquillamente appartato tra i secolari ulivi, l'Hotel è anche vicinissimo al centro della città, è una struttura quindi in grado di unire in modo equilibrato antichità e nuovi comfort. I prezzi del Park Hotel variano tra i 140€ a notte per le camere classiche e i 350€ per le suite.

Il Park Hotel Cappuccini di Gubbio, Umbria

In Puglia con l'ex Convento di Santa Maria di Costantinopoli

Immerso tra gli ulivi e la natura del Salento, il Convento di Santa Maria di Costantinopoli è un ex monastero francescano di oltre cinquecento anni, oggi trasformato in una raffinata dimora di lusso. Situato alla periferia di Marittima, a pochi chilometri dal mare, il Convento ha mantenuto l’austerità e la bellezza delle sue origini, con muri in pietra, chiostri, giardini decorati e spazi ampi dove muoversi.

Convento Santa Maria di Costantinopoli, Marittima, Puglia

Le otto camere, ognuna diversa, sono arredate con tessuti naturali e particolari, opere d’arte e decorazioni etniche raccolte dai proprietari nei loro viaggi, coniugando semplicità e contemporaneità. È possibile affittare una camera o l’intero complesso per soggiorni in panorami mozzafiato. I prezzi variano a seconda della stagione, ma si aggirano intorno ai 180-300 euro a notte.

Una stanza del Convento Santa Maria di Costantinopoli

All'insegna del lusso con l'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel

Costruito in quello che era un convento cappuccino del XIII secolo, l'hotel sorge proprio sulla Costiera Amalfitana con una vista mozzafiato sul mare. Le 52 camere e suite, un tempo celle dei monaci, presentano soffitti a volta ampi e pavimenti in terracotta. L’hotel ha anche una spa che offre trattamenti molto particolari a base di oli locali, una piscina e un ristorante con cucina tipica campana.

Una stanza della Spa del Convento di Anantara

È possibile partecipare al tour del convento e del giardino con un frate francescano, vivendo un'esperienza in grado di unire lusso, storia e spiritualità. I prezzi variano molto a seconda della stagione e della camera scelte, ma partono da un minimo di circa 400€ a notte.

A Taormina con il San Domenico Palace, Four Seasons Hotel

Infine, se ci spostiamo in Sicilia il San Domenico Palace ha origini in un convento domenicano del XIV secolo. Nel 1896 venne trasformato in un Grand Hotel, diventando una delle mete più ambite e prestigiose d'Europa. Si tratta di un posto ricco di storia, che ha ospitato moltissime celebrità (Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Sophia Loren) ed è stato utilizzato come base militare tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dopo un completo restauro, infine, è stato riaperto nel 2021 come un lussuoso Four Seasons Hotel. Hotel 5 stelle di lusso, il San Domenico Palace è un luogo suggestivo e storico che offre una vista unica sul mare. Le camere sono 15, tra classiche, suite e suite speciali e i prezzi dell'hotel si aggirano intorno ai 2000€ a notte, ma variano a seconda della suite scelta e del periodo. Tra le più belle la San Domenico Suite, vista mare e con un arredo moderno e luminoso.