Sembra un bungalow ma è un castello: quanto costa la maxi villa che sembra Windsor Avete sempre sognato di vivere in un vero e proprio castello? Questa abitazione fa al caso vostro: dall'esterno sembra un bungalow ma all'interno è un "paradiso principesco" che somiglia a Windsor.

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre sognato di vivere in una casa che somigliasse a un vero e proprio castello reale? Da oggi il vostro desiderio potrà diventare realtà, anche se vi servirà un oneroso conto in banca per farlo. In Inghilterra, infatti, esiste una sorta di "paradiso terrestre" per gli amanti delle residenze in stile principesco e la cosa particolare è che si trova vicinissimo al castello di Windsor, la tenuta appartenente a re Carlo & Co.. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'abitazione che dall'esterno sembra un bungalow moderno ma che all'interno nasconde un "tesoro" in pieno stile royal.

Dove si trova la residenza che sembra il castello di Windsor

Sul sito Zoopla, una nota azienda immobiliare britannica che si occupa anche di abitazioni di lusso, è stato messo in vendita un grazioso bungalow di design destinato a diventare l'oggetto del desiderio dei sognatori e dei romantici. Il motivo? Sembra un vero e proprio castello ed è vicino Windsor, dunque nel Berkshire, per la precisione a Park Avenue nel villaggio di Wraysbury.

Una delle terrazze

Per arrivare alla doppia porta in legno decorato è necessario attraversare un suggestivo ponte costruito su uno stagno, poi non appena oltrepassata la soglia d'ingresso si rimarrà non poco sorpresi: sebbene dall'esterno sembri un'abitazione a un piano con tetto spiovente, in verità si estende su tre livelli (in totale oltre 600 mq) "anticipati" da una terrazza con pavimenti intarsiati e mura in pietra.

Il maxi soggiorno

Il prezzo della maxi villa reale

La "piccola Windsor" conta sette camere da letto con bagno privata, un seminterrato e degli enormi giardini arricchiti da piante di ogni tipo e da suggestivi giochi d'acqua. Il pezzo forte degli interni è però l'enorme soggiorno a tema castello con pareti in mattoni, finestre ad arco e una statua di un cavaliere con tanto di armatura.

Il camino con i troni

La zona pranzo ha un soffitto a volta, mentre un angolo è dedicato esclusivamente al camino, accanto al quale sono stati posizionati due enormi troni ricoperti di velluto. Quanto costa questo meraviglioso castello? Attualmente può essere acquistato a 2.75 milioni di sterline (ovvero oltre 3 milioni di euro).

Una delle zone del soggiorno