Dove vivono i genitori di Kate Middleton: una villa in stile georgiano con campo da tennis e piscina Dove vivono Carole e Michael Middleton, i genitori di Kate? Dopo il matrimonio della principessa si sono trasferiti in una enorme villa nel Berkshire: ecco com'è fatta.

A cura di Valeria Paglionico

La storia da fiaba di Kate Middleton è ormai nota a tutti: nata borghese, ai tempi dell'università è riuscita a conquistare l'erede al trono britannico, il principe William, entrando ufficialmente a far parte della Royal Family dopo il sontuoso matrimonio celebrato nel 2011 a Westminster. Oggi è una principessa così impeccabile da dare l'idea di essere nata per ricoprire questo ruolo e, sebbene attualmente sia lontana dai riflettori per motivi di salute, continua a essere amatissima dai suoi sudditi. Qual è il suo "porto sicuro" oltre alla residenza reale che condivide con marito e figli? L'enorme villa dei genitori Carole e Michael Middleton: ecco tutti i dettagli dell'abitazione.

Dove si trova la casa di Carole e Michael Middleton

Se Kate Middleton si è trasferita a Kensington Palace dopo il matrimonio, i suoi genitori Carole e Michael hanno abbandonato la vecchia residenza di famiglia a Oak Acre, Salisbury, per acquistare una nuova abitazione più grande. Si chiama Bucklebury Manor ed è una enorme villa a Reading, nel West Berkshire. Circondata da 7 ettari di verde finemente curati, è una costruzione in stile georgiano realizzata con mattoncini rossi, tetti a spiovente e camini a vista. Il motivo per cui i Middleton hanno voluto cambiare casa? Innanzitutto per una questione di privacy: la nuova villa è lontana da occhi indiscreti e permette di tenere i paparazzi alla larga anche quando Kate, William e i bambini vengono ospitati. Come se non bastasse, serviva dello spazio extra per il royal protection staff.

Quanto vale la villa dei genitori di Kate

Com'è all'interno il Bucklebury Manor? All'ingresso si viene accolti da un grande open space con cucina, sala da pranzo e soggiorno, al piano superiore si contano 7 camere da letto, 2 salotti, 5 sale da ricevimento e due grandi camini (uno risalente al XVII secolo). L'abitazione vanta inoltre una enorme biblioteca e una verande, oltre che un campo da tennis e una piscina all'esterno. Gli interni sono tutti sui toni del beige, a curare l'arredamento è stata Carole Middleton in persona, che ha voluto puntare su qualcosa di bon-ton e minimal. Il dettaglio che in pochi conoscono? Si tratta di un vero e proprio "gioiellino" di architettura, basti pensare che il suo valore si aggirerebbe intorno ai 5,4 milioni di euro.

