Come visitare gli appartamenti privati della Regina Madre che aprono al pubblico per la prima volta Per la prima volta dagli anni Settanta, si potranno visitare gli appartamenti privati della Regina Madre, arredati e curati dalla sovrana: un'occasione unica per fare un tuffo nel passato della Royal Family.

A cura di Arianna Colzi

La Regina Madre a Walmer | Foto English Heritage

La Famiglia Reale sta affrontando un periodo particolarmente complesso, tra la malattia di Re Carlo e la preoccupazione che cresce sempre di più riguardo le condizioni della principessa Kate. Nel frattempo, per la prima volta nella storia apre al pubblico un'ala del castello di Walmer rimasta celata per diverso tempo: gli appartamenti della regina Madre, Queen Elizabeth, arredati personalmente dalla sovrana e negli anni Settanta. Scopriamo come visitarlo.

Il Castello di Walmer | Foto English Heritage

Storia di Walmer Castle, la residenza reale poco conosciuta

Il castello di Walmer non è davvero un castello. Questa struttura fatta costruire da Enrico VIII nel Kent nel 1540 nasce come un forte di artiglieria, da cui puntare i cannoni da usare contro la Francia. Ma chi vive e ha vissuto in questa residenza reale poco conosciuta? Nel castello vive tendenzialmente il Lord Warden of the Cinque Ports (Lord guardiano dei cinque porti). Si tratta di un titolo onorifico che formalmente ha il compito di custodire cinque porti inglesi: Hastings, New Romney, Hythe, Dover e Sandwich. Oggi il titolo è semplicemente un'onoreficenza concessa dal Re e il titolo viene conferito solitamente a membri della Famiglia Reale o ai Primi Ministri: nei decenni scorsi, infatti, questo incarico è stato conferito al Duca di Hastings, a Winston Churchill e alla Regina Elizabeth, la regina Madre.

La Regina Madre | Foto English Heritage

Nel 1978 la Regina Madre acquisì il titolo di Lord Warden: la prima donna a ricoprirlo in oltre ottocento anni di storia del titolo. Anche se ha vissuto nel castello di Walmer per poco tempo, la Regina consorte ha arredato personalmente i suoi appartamenti, che per la prima volta in quasi 50 anni sono aperti al pubblico.

Il camino dell'appartamento della Regina Madre | Foto English Heritage

Gli appartamenti della Regina Madre

Un appartamento con tre camere da letto e uno stile deciso, come il carattere della Regina Madre: questa è l'anima dell'ala del castello di Walmer arredata dalla madre della Regina Elisabetta. Il Daily Mail l'ha visitata in esclusiva. Appena si entra non si può non notare un tappeto rosso consumato che conduce alla prima camera da letto, arredata con dei mobili del dopoguerra in legno: da qui si accede al corridoio che conduce alla cucina con vista sul giardino del castello. Alcuni utensili da cucini sono stati donati dalla Regina Madre alla persona che ha ricoperto la carica di Lord Warden dopo la sua morte, nel 2002, ossia l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, Lord Boyce. Scomparso nel 2022, oggi la carica è vacante visto che il re non ha ancora nominato nessuno.

L'ingresso degli appartamenti privati | Foto English Heritage

Negli appartamenti troviamo anche una sala da pranzo privata e ribattezzata Sir Robert Menzies Room, dal nome del predecessore della Regina Madre. Il grande statista australiano fu nominato Lord Warden nel 1965 in successione a Sir Winston Churchill e utilizzò il palazzo come base britannica. Accanto alla sala da pranzo privata c'è la Queen Elizabeth Room, la stanza della Regina Madre, arredata sui toni del verde acqua: qua la sovrana leggeva i giornali e guardava la tv. Oggi lo staff del Castello ha installato uno schermo che mostra l'insediamento della Regina Madre come Lord Warden. In una piccola nicchia, nota come l'Alloggio del Telefono, la Regina Madre faceva le sue telefonate.

Il salotto | Foto English Heritage

Quando la Regina Madre arrivava da Londra per la sua visita annuale l'evento gettava nel panico tutti coloro che dovevano gestire l'appartamento. La Regina portava con sé argenti, piatti e persino delle sedie speciali. Quando decise di curare l'arredamento di Walmer, il biografo reale Hugo Vikers racconta che alcuni mobili furono portati via da Windsor solo per volontà della Regina.

La Regina Madre