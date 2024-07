video suggerito

La nuova spilla di diamanti della regina Camilla: perché l'ha indossata per il garden party scozzese La regina Camilla è tornata ad apparire in pubblico e lo ha fatto con una nuova spilla della collezione reale: ecco perché l'ha scelta per il garden party in Scozia.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche settimane alle ferie estive ma l'agenda dei reali inglese continua a essere piena zeppa di impegni istituzionali. In Scozia è appena iniziata la Royal Week e Carlo e Camilla l'hanno inaugurata partecipando al Sovereign's Garden Party tenutosi al Palazzo di Holyroodhouse, Edimburgo. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look bon-ton ma allo stesso tempo fresco e vacanziero? È proprio quanto fatto dalla sovrana, che nella sua scelta di stile non ha potuto fare a meno di aggiungere un dettaglio dal significato simbolico: ecco per quale motivo ha indossato la preziosa spilla della collezione di casa Windsor.

Camilla con l'abito pastello

L'avevamo lasciata con un abito floreale perfetto per l'estate, ora ritroviamo la regina Camilla in una nuova versione bon-ton. Per partecipare al garden party che ha inaugurato la Royal Week scozzese ha puntato tutto sull'azzurro pastello, per la precisione su un coat dress di Fiona Clare, un modello lungo fino al ginocchio e con dei ricami di pizzo lungo l'abbottonatura frontale. Lo ha abbinato a un cappello in stile british coordinato di Philip Treacy e alle iconiche pumps bicolor di Chanel. Non ha rinunciato alla sua collana preferita di Kiki McDonough e a un tocco da diva con dei guantini bianchi.

Camilla in Fiona Clare

Il significato simbolico della nuova spilla di Camilla

Come da tradizione, la regina Camilla ha completato l'outfit con un gioiello delle collezioni reali e ancora una volta ha dimostrato di averlo scelto in modo tutt'altro che casuale. Ha indossato la Queen Mary’s Diamond Thistle Brooch, una spilla realizzata per la compianta regina Mary (bisnonna di Carlo III) e che la nuova sovrana ha ereditato da Elisabetta II. Si tratta di un accessorio che rende omaggio alla Scozia: è infatti a forma di cardo, il fiore simbolo del paese, riprodotto in una preziosa versione stilizzata tempestata di diamanti scintillanti. Camilla, dunque, ha nascosto nel suo look un riferimento alla nazione che ha ospitato il garden party, apparendo sempre più elegante e sofisticata.

Camilla con la Queen Mary’s Diamond Thistle Brooch