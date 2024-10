video suggerito

Il significato simbolico della spilla a forma di corona indossata dalla regina Camilla La regina Camilla ha aperto le porte di Clarence House per un evento ufficiale e ne ha approfittato per indossare un gioiello scintillante della collezione reale: qual è il significato simbolico della spilla a forma di corona? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La regina Camilla sta apparendo sempre più spesso in pubblico in rappresentanza della corona britannica. Complice il fatto che Kate Middleton sta ancora recuperando le energie dopo i mesi alle prese con le chemio contro il cancro, è lei che viene chiamata a presenziare agli eventi ufficiali in programma. Il dettaglio che accomuna ogni appuntamento istituzionale? La sovrana non rinuncia mai al glamour, anzi, riesce a mixare in modo impeccabile eleganza, bon-ton e accessori preziosi. Di recente, ad esempio, ha sfoggiato una scintillante spilla a forma di corona: ecco qual è il significato simbolico del gioiello della collezione reale.

Il look blu navy della regina Camilla

Qualche giorno fa la regina Camilla ha aperto le porte di Clarence House per un evento speciale: ha consegnato il premio Queen's Award al dottor Nicola Peel per i traguardi raggiunti nella lotta all'osteoporosi. Dopo il completo pastello dal mood primaverile della scorsa settimana, questa volta ha preferito puntare tutto sul blu navy, il colore simbolo della raffinatezza regale di casa Windsor. Ha indossato un abito bon-ton con gonna scampanata sotto al ginocchio, colletto alla coreana e maniche a tre quarti, interamente decorato con cuciture a contrasto in vista lungo gli orli. Non sono mancati i suoi braccialetti preferiti, quelli con i quadrifogli in agata di Van Cleef & Arpels, mentre ha lasciato a casa le calze color carne, preferendo dei collanti coprenti in total black (coordinati ai décolleté col tacco largo).

Camilla con l'abito blu navy

Cosa rappresenta la corona araldica Tudor

A spiccare nel look di Camilla è stata l'ennesima spilla preziosa "presa in prestito" dalla collezione reale. Si tratta di un gioiello a forma di corona imperiale, meglio nota come la corona araldica Tudor, interamente ricoperto di diamanti, smeraldi e rubini scintillanti. Il significato nascosto del prezioso? La corona Tudor è stata il simbolo ufficiale della monarchia britannica durante i regni di Edoardo VII, Giorgio V e Giorgio VI e ora viene usata anche da Carlo III (sua madre Elisabetta II, invece, aveva preferito la corona di Sant'Edoardo come simbolo della sua monarchia). In quanto regina, dunque, Camilla ha la possibilità di arricchire i look con la spilla a forma di diadema reale: è l'emblema della sua posizione all'interno del paese che governa accanto al marito Carlo.

La spilla a forma di corona araldica Tudor