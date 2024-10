La regina Camilla contro le regole di stile stagionali: in autunno si veste in azzurro pastello

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family britannica è più attiva che mai e non solo perché Kate Middleton è tornata ufficialmente in pubblico dopo aver terminato le cure contro il cancro, anche gli altri membri di casa Windsor hanno l'agenda piena fitta di impegni. La regina Camilla, ad esempio, nelle ultime ore ha partecipato alla presentazione del progetto della Westminster Abbey Sacristy Project, un ambiente in ristrutturazione dell'enorme abbazia londinese di cui probabilmente proprio lei diventerà patrona. Sua Maestà ha incontrato l'architetto Tolomeo Hugo Dean e il decano di Westminster e ha approfittato dell'evento per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato il suo look pastello.

Chi ha firmato il look pastello di Camilla

Da quando è diventata sovrana accanto a re Carlo III, Camilla ha rappresentato molto più spesso la corona britannica agli eventi ufficiali e la cosa le ha permesso di diventare un'icona fashion sofisticata e bon-ton. Per la visita a Westminster, ad esempio, ha puntato tutto su un adorabile completo firmato Bruce Oldfield, uno dei suoi stilisti preferiti che ha realizzato per lei un coordinato con gonna a campana sotto al ginocchio e blazer senza revers, contraddistinto da una originale silhouette che sembra "a strisce" tono su tono. Il dettaglio che non è passato inosservato? Il look è in azzurro pastello e ha sovvertito le regole di stile "stagionali", dando prova del fatto che le tinte tipicamente primaverili sono super chic anche se indossate in pieno autunno.

Camilla in Bruce Oldfield

Il significato della spilla con la pietra di luna

Per completare l'outfit autunnale la regina Camilla non ha rinunciato agli accessori griffati. Oltre alla solita collana d'oro col pendente col topazio di Kiki McDonough e ai bracciali di Van Cleef & Arpels, ha indossato le pumps Cap-Toe di Chanel, l'iconico modello bicolor con la punta nera. Sulla giacca, inoltre, ha agganciato la spilla Diamond & Moonstone, un prezioso della collezione reale che ha ereditato dopo la morte di Elisabetta II decorato con degli scintillanti diamanti e con un'iconica pietra di luna che, oltre a essere abbinata al look, è anche un simbolo di purezza, benessere e sensibilità. La sovrana ha così dimostrato ancora una volta di non lasciare nulla al caso nelle sue scelte di stile: in quante prenderanno ispirazione da lei per l'autunno?

La spilla Diamond & Moonstone