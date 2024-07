video suggerito

La stampa a pois da avere in estate è verde smeraldo (come quella dell’abito della regina Camilla) La regina Camilla è tornata ad apparire in pubblico e lo ha fatto con un adorabile look a pois ma declinato in una versione vitaminica: ecco chi ha firmato l’abito verde smeraldo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Continuano gli impegni pubblici della Royal Family inglese, attualmente alle prese con gli ultimi appuntamenti istituzionali prima della pausa estiva. La regina Camilla, in particolare, è il membro di casa Windsor apparsa più spesso in pubblico nell'ultimo mese: dopo essere volata in Scozia col marito Carlo III per la Royal Week, qualche giorno fa ha seguito dagli spalti uno dei match del torneo Wimbledon in compagnia della sorella Annabel (che sembra essere la sua gemella). Nelle ultime ore è tornata di fronte i riflettori e lo ha fatto con un look super glamour che non poteva passare inosservato: ecco chi ha firmato il suo originale abito a pois.

Chi ha firmato l'abito a pois di Camilla

La regina Camilla ha preso parte a un nuovo evento ufficiale: è volata a Chippenham e ha fatto visita al Lacock C of E Primary School in occasione del suo 200esimo anniversario. Naturalmente non ha rinunciato allo stile ma per la prima volta dopo molto tempo ha evitato i look firmati dalle sue stiliste preferite. Ha optato per un adorabile abito a pois, una delle stampe must di stagione, ma declinata in una originale versione a fondo verde smeraldo con degli ovali bianchi. Si tratta di un modello firmato Samantha Sung con la gonna scampanata alla caviglia e il bustier a camicia, il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 705 sterline.

Abito Samantha Sung

La regina Camilla con i suoi gioielli preferiti

Nell'outfit di Camilla non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour. Oltre a essersi protetta dal freddo con un cardigan in tinta, ha sfoggiato un paio di pumps nude col tacco basso e largo di Eliot Zed. In fatto di gioielli è tornata a indossare alcuni dei suoi preziosi preferiti, dal braccialetto con i quadrifogli in agata di Van Cleef & Arpels al pendente personalizzato con le iniziali dei nomi dei nipoti. Capelli vaporosi e biondi, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: la nuova sovrana è riuscita a imporsi a livello internazionale come un'icona fashion bon-ton e sofisticata.

Camilla in Samantha Sung