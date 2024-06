La regina Camilla dice addio ai look principeschi: ora è pronta per l’estate con l’abito a fiori

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Le ultime settimane sono state particolarmente impegnative per la Royal Family, il motivo? Sono stati molti gli eventi di gala e le celebrazioni che li hanno visti grandi protagonisti. Il Trooping the Colour, appuntamento che ha segnato il ritorno in pubblico di Kate Middleton, ha attirato l'attenzione dei media internazionali, il Royal Ascot si è trasformato in una sfida di stile a colpi di cappellini originali, mentre alla cena di Stato con i reali del Giappone sono stati "rispolverati" i preziosi gioielli della collezione reale. La rappresentante di casa Windsor che non è mai mancata in queste occasioni? La regina Camilla, apparsa sempre elegantissima e raggiante. Ora che anche per lei gli impegni istituzionali sono arrivati al termine, è potuta tornare allo stile minimal ma allo stesso tempo bon-ton che da sempre la contraddistingue.

Chi ha firmato l'abito a fiori di Camilla

La regina Camilla ha ripreso i "normali" impegni reali dopo le ultime settimane di celebrazioni e serate di gala. Ieri ha fatto visita in solitaria alla Christ Church C della E Primary School’s Literary Festival, Londra, e ne ha approfittato per tornare a indossare i suoi abiti quotidiani. Niente maxi dress principeschi, tiare di diamanti o cappellini originali, ha dato il via alla sua estate con un semplice vestito floreale black&white firmato Fiona Clare. Si tratta di un modello midi con la gonna scampanata, le maniche a tre quarti e uno scollo a V decorato con degli orli bianchi a contrasto.

La regina con i gioielli portafortuna

Per completare il tutto la regina Camilla ha scelto le sue scarpe preferite, le pumps color nude col tacco basso e la punta tonda di Eliot Zed, mentre per quanto riguarda i gioielli non ha rinunciato a quelli che ormai sono diventati dei portafortuna. Il bracciale con i quadrifogli in agata di Van Cleef & Arpels, la collana d'oro giallo di Kiki McDonough col topazio incastonato e il pendente con i rubini decorato con le iniziali dei nipoti: la sovrana sembra non poter fare proprio a meno di questi preziosi dal profondo significato simbolico, basti pensare al fatto che li indossa praticamente a ogni evento ufficiale, a eccezione delle cene di Stato (quando punta sui gioielli della corona). Anche in questa versione "casual", però, Camilla riesce lo stesso a distinguersi per classe.

