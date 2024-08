video suggerito

Il nuovo look di fine estate della regina Camilla: torna dalle vacanze col cappello panama Le vacanze sembrano essere ufficialmente finite per la regina Camilla, che da diversi giorni sta partecipando a un evento ippico a York: ecco tutti i dettagli del suo nuovo look di fine estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le vacanze estive sembrano essere definitivamente finite per la Royal Family inglese (o almeno per la regina Camilla). Dopo aver trascorso le ultime settimane con gli altri membri di casa Windsor nella tenuta di Balmoral come da tradizione, la sovrana è tornata ad apparire in pubblico in occasione dell'Ebor Festival, un evento ippico che si tiene ogni anno all'ippodromo di York. Il ritorno a lavoro risale a qualche giorno fa, quando aveva reso omaggio alla sua passione per i cavalli con una spilla ad hoc, ma è stato nelle ultime ore che ha sfoggiato un look chic e bon-ton in pieno stile "vacanziero": ecco tutti i dettagli del completo pastello dal sapore estivo.

L'abito pastello della regina Camilla

In occasione della terza giornata di corse all'Ebor Festival che si sta tenendo allo York Racecourse, la regina Camilla è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile, apparendo elegante e rilassata di fronte i riflettori. Complici le temperature ancora calde, ha puntato tutto su un colore tipicamente estivo, l'azzurro pastello, sfoggiando un abito firmato Fiona Clare. Si tratta di un modello riciclato che aveva già indossato in passato: ha la gonna scampanata e midi, le maniche lunghe, lo scollo a V degli intricati ricami floreali in tinta lungo le cuciture sul davanti.

Camilla in Fiona Clare

Camilla torna in pubblico con i gioielli preziosi

A rendere l'outfit estivo di Camilla ancora più sofisticato sono stati gli accessori, dalla borsa in pelle intrecciata di Bottega Veneta alle pumps color nude di Eliot Zed. Non è mancato il cappellino d'ordinanza, anche se ha optato per un "vacanziero" modello panama con la fascia azzurra intorno al capo (è firmato sempre Philip Treacy, brand che da sempre si occupa dei suoi copricapi). Immancabili anche i gioielli preziosi, dal bracciale con i quadrifogli di Van Cleef & Arpels al pendente con diamanti e topazi di Kiki McDonough. Insomma, la regina Camilla è tornata e sembra essere destinata a dettare legge in fatto di stile.

Camilla col cappello Philip Treacy