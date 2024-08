video suggerito

La regina Camilla torna in pubblico dopo l’estate: la spilla è un omaggio alla sua passione per i cavalli La regina Camilla fa la sua prima apparizione pubblica dopo la pausa estiva:la sovrana ha preso parte a sorpresa a una gara di ippica a York sfoggiando un gioiello dal profondo significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La regina Camilla

Dopo la pausa estiva la regina Camilla torna agli impegni pubblici. La sovrana, il cui ultimo appuntamento istituzionale è stato a fine luglio nel Berkshire, quando ha partecipato a una cerimonia ad Ascot, ha trascorso le vacanze come da tradizione. La Royal Family, come ogni anno, si è rifugiata in Scozia, nel meraviglioso Castello di Balmoral, luogo del cuore di Elisabetta II. Per Camilla Parker Bowles è stato un anno davvero complesso, iniziato a gennaio con la diagnosi di cancro che ha colpito il marito, re Carlo III, seguita poi dal tumore della principessa Kate Middleton, la quale sta lentamente tornando agli impegni pubblici. In questi primi mesi del 2024, dunque, la regina ha dovuto fare le veci del marito negli impegni pubblici, supportata anche dalla principessa Anna, che ha rappresentato la Famiglia Reale anche alle ultime Olimpiadi di Parigi. Per il ritorno in pubblico la regina Camilla punta sui colori decisi e sui gioielli ricchi di significato.

Il look della regina Camilla

La regina Camilla ha preso parte a sorpresa a un evento in programma all'ippodromo di York. La regina è stata accolta da William Derby, amministratore delegato dell'ippodromo di York, che ha assistito alla corsa di Crown Estate, il cavallo di cui è comproprietaria insieme a Re Carlo e che è stato allevato nelle scuderie della defunta Regina Elisabetta II. Per partecipare allo Sky Bet Ebor Festival Camilla ha sfoggiato un cappotto blu cobalto di Fiona Clare Couture, la sua designer più amata, e una borsa a mano con il tradizionale motivo a intreccio di Bottega Veneta.

Il look della Regina Camilla

Il significato della spilla

La regina a maggio è diventata patrona reale dell'ippodromo di York, ruolo nel quale è subentrata al principe Andrea, che si è dimesso nel 2019 a causa delle conseguenze dei suoi legami con Jeffrey Epstein. Per questo quando riesce è sempre in prima fila ad assistere agli eventi di ippica. A testimoniare il legame con questo sport, la sovrana ha sfoggiato una spilla che è un omaggio al suo amore per i cavalli. Il gioiello, già indossato dalla sovrana in altre occasioni, è a forma di ferro di cavallo ed è un antico cimelio che fa parte della collezione dei gioielli della Corona. Risale alla fine dell'Ottocento, ossia al periodo in cui sedeva sul trono re Edoardo VII, bisnonno di Elisabetta II. La spilla è realizzata in argento e diamanti e riproduce la scritta Minoru le cui lettere sono intervallate da zaffiri e rubini. Minoru era il cavallo purosangue da corsa di maggior successo di Edoardo VII. Un'occasione perfetta per sfoggiare questo gioiello di famiglia.

Leggi anche Addio abiti da regina, in estate Letizia di Spagna veste oversize con la borsa crochet

La spilla della regina Camilla