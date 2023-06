La regina Camilla con un ferro di cavallo sulla giacca: qual è il significato simbolico della spilla La regina Camilla ha fatto visita alla British Racing School di Newmarket, un’eccellenza nel mondo delle corse dei cavalli, e ne ha approfittato per sfoggiare un gioiello a tema dal profondo significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Camilla è tornata a partecipare agli eventi istituzionali in solitaria dopo l'incoronazione, dunque per la prima volta nei panni di regina e non più di regina consorte. Nelle ultime ore ha fatto visita alla British Racing School di Newmarket, un'eccellenza nel settore delle corse di cavalli che proprio negli ultimi giorni ha celebrato il suo 40esimo anniversario. Per l'occasione ha voluto anticipare l'estate con classe ed eleganza, il tutto senza rinunciare ai suoi tanto amati gioielli dal significato simbolico: ecco tutti i dettagli del look floreale.

Il look che anticipa l'estate di Camilla

L'avevamo lasciata in verde durante il mini tour dell'Irlanda con Carlo, ora ritroviamo Camilla con un completo chic e bon-ton che si rivelerà perfetto per l'estate. Per fare visita alla scuola di equitazione britannica ha puntato tutto su un abito floreale firmato Cefinn, brand britannico fondato da Samantha Cameron. Si tratta di un modello chemisier con la gonna al ginocchio che ha indossato già diverse volte in passato, dando prova di essere una regina anti-sprechi. Per completare il tutto ha scelto un'adorabile giacca azzurra e i suoi amati décolleté nude col tacco comodo di Sole Bliss.

Camilla in Cefinn by Samantha Cameron

Camilla con la spilla di Edoardo VII

Attaccata al blazer Camilla ha aggiunto una spilla originale e scintillante a forma di ferro di cavallo, una sorta di omaggio alla sua passione per i cavalli. La cosa che in pochi sanno è che si tratta un cimelio che fa parte della collezione reale: è in argento e pietre preziose e riproduce il nome "Minoru" con delle lettere di diamanti intervallate da zaffiri rotondi e rubini. Il prezioso risale all'epoca di re Edoardo VII, quest'ultimo chiese ai gioiellieri reali di realizzare una spilla in onore di uno dei suoi cavalli da corsa purosangue di maggiore successo, il cui nome era proprio Minoru. I colori delle pietre non sono stati scelti a caso, il rosso e l'azzurro erano i colori da corsa del sovrano.

