Camilla in tour con Carlo dopo l’incoronazione: in Irlanda veste di verde e ricorda Elisabetta II Carlo e Camilla sono volati in Irlanda del Nord per il loro primo tour reale dopo l’incoronazione. Perché la regina si è vestita quasi esclusivamente di verde con dei gioielli preziosi attaccati agli abiti?

A cura di Valeria Paglionico

Carlo e Camilla sono stati incoronati lo scorso 6 maggio durante una cerimonia tradizionale e leggendaria ormai passata alla storia e da quel momento in poi hanno partecipato a diversi eventi in vesti ufficiale. Se fino ad ora, però, non avevano mai lasciato Londra, da qualche giorno a questa parte le cose sono cambiate: i nuovi sovrani sono volati in Irlanda del Nord per il loro primo tour reale. In quanti hanno notato che la neo-regina ha indossato quasi esclusivamente abiti verdi e spille preziose? Il motivo è molto particolare e nasconde un dolce omaggio.

Camilla in verde con la spilla di diamanti e smeraldi

Ieri pomeriggio Carlo e Camilla hanno incontrato un gruppo di alunni delle scuole elementari della contea di Armagh, apparendo in pubblico super affiatati fuori la cattedrale di San Patrizio. Il re ha puntato tutto su un abito grigio abbinato a una cravatta a righe, mentre sua moglie Camilla ha preferito un abito verde firmato Fiona Clare, un modello con la gonna al ginocchio plissettata e dei dettagli di pizzo sul colletto e sulle maniche.

Camilla in Fiona Clare

Décolleté nude, trench coordinato portato sulle spalle e occhiali da sole: la regina ha aggiunto un tocco prezioso e simbolico con una micro spilla in diamanti e smeraldi appartenuta alla regina Elisabetta II.

Camilla con la spilla di Elisabetta II

Il significato dei look verde smeraldo

Il dettaglio che in molti hanno notato è che Camilla si era già vestita di verde durante il mini tour in Irlanda, lo aveva fatto durante l'evento Coronation Garden ad Hazelbank Park di qualche giorno prima, in occasione del quale si era affidata ad Anna Valentine. Perché ha puntato sempre sulla nuance smeraldo? Per rendere omaggio al paese ospitante, il cui colore simbolo è proprio il verde. Anche lì non è mancato l'omaggio a Elisabetta II, regina che l'ha preceduta e a cui deve questa posizione di primo piano nel regno. Attaccata al vestito c'era infatti una delle sue spille, per la precisione il nodo celtico in smeraldi e diamanti risalente al 1893 e indossato anche dalla regina Mary. Il suo significato? È un simbolo di forza, equilibrio e armonia.