Dov’è stata girata la nuova stagione dei Cesaroni, Claudio Amendola ritorna alla Garbatella dopo 12 anni

Il 13 aprile va in onda su Canale 5 la settima stagione de I Cesaroni. Cambia la storia, si aggiungono personaggi ma i luoghi rimangono protagonisti: la Garbatella è il cuore del racconto, e al famoso quartiere si aggiungono quello di Pigneto, Frigene e molti altri posti suggestivi.

Claudio Amendola in una scena della serie alla Bottiglieria, Garbatella

Dopo 12 anni torna in onda dal 13 aprile in prima serata su Canale 5 una delle serie più iconiche e amate dagli italiani: I Cesaroni. Nella fiction, che questa volta vede Claudio Amendola non solo come protagonista ma anche come regista, sono passati dieci anni e molte cose sono cambiate, ma la sostanza resta sempre la stessa, soprattutto quando si tratta di mostrare quell'animo romano che traspare così bene nell'identità della Garbatella. I luoghi de I Cesaroni sembrano incarnare a pieno lo spirito di questo quartiere, dove la famiglia abita e dove si trova la storica Bottiglieria di loro proprietà, ma per questa stagione si sono espansi anche in altre ambientazioni come Pigneto, Fregene, Fiumicino, al Lago di Martignano e a Manziana.

Claudio Amendola e Lucia Ocone

La Garbatella luogo simbolo de I Cesaroni

Storico e caratteristico quartiere popolare di Roma situato vicino alla Basilica di San Paolo, il quartiere della Garbatella è stato fondato nel 1920 ed è noto per la sua tipica architettura a città-giardino con belle ville, palazzine basse, cortili e lotti, che creano un senso di comunità molto forte.

Il cast de I Cesaroni

È qui che si trova, ad esempio, la Bottiglieria dei Cesaroni, ispirata alle attività reali della zona, diventata negli anni meta di fan. La Garbatella rimane quindi uno dei veri personaggi della serie anche per questa stagione, ma per il grande ritorno della più famosa famiglia romana sono state girate molte scene anche in altre zone romane.

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Il quartiere Garbatella con lo storico bar

Il quartiere Pigneto, noto per essere un luogo multiculturale e bohémien ricco di street art, è dove si trova la casa in cui vive la famiglia, il villino di via di Villa Serventi.

Le altre location tra Fregene, Fiumicino e Manziana

Le riprese della settima stagione hanno toccato anche Fregene, Fiumicino, Manziana, piccolo comune di 8000 abitanti famoso per il bosco di Macchia Grande e il monumento naturale Caldara di Manziana, e il Lago di Martignano.

Lago di Martignano

Quest'ultimo è considerato uno dei laghi più belli del Lazio, circondato dalla natura più incontaminata e un'oasi vulcanica davvero affascinante. Infine, per ricreare gli spazi interni sia della casa della famiglia sia della Bottiglieria, sono stati usati il Teatro 6 il Teatro 7 dei Videa Studios. Infatti, lo storico "bar dei Cesaroni" situato in Piazza Giovanni da Triora che aveva catturato diverse generazioni, aveva chiuso solo qualche tempo fa per diventare un'osteria che comunque ha deciso di onorarne la storia: l’osteria Garbata e Bella.