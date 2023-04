Gli abiti di re Carlo e Camilla per l’incoronazione: dalla veste di Elisabetta II ai ricami simbolici A pochi giorni dall’incoronazione sono stati svelati nuovi dettagli su cosa indosseranno Carlo III e Camilla: sui loro mantelli ci saranno ricami di api, insetti e dei fiori che raccontano i segreti del loro amore.

A cura di Beatrice Manca

Manca meno di una settimana alla grande cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della consorte Camilla e da Buckingham Palace arrivano nuovi dettagli sulla cerimonia. Finalmente è stato rivelato cosa indosseranno il re e la regina il 6 maggio 2023: il nuovo monarca ha scelto di rispettare la tradizione indossando le tradizionali Robe of State e Robe of Estate, ma aggiungendo nuovi dettagli simbolici. La vera sorpresa è Camilla: indosserà la sopravveste realizzat per l'incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953.

Cosa indosserà Carlo III nel giorno dell'incoronazione

Secondo la tradizione, sia il re che la regina indosseranno due diversi set di abiti durante l'incoronazione: la Robe of State e la Robe of Estate. Il primo, la veste di Stato, si indossa per l'arrivo all'abbazia di Westminster, la seconda invece per il ritorno a Buckingham Palace e in un certo senso è la più interessante, perché personalizzata con ricami simbolici. Carlo III quindi arriverà all'abbazia indossando la Robe of State realizzata per l'incoronazione di Giorgio VI nel 1937. Si tratta di un mantello in velluto cremisi con una fodera dorata. Alla partenza dall'abbazia di Westminster il re indosserà la Robe of Estate in velluto di seta viola ricamato in oro, conservato per quasi un secolo e preparato per l'occasione dai maestri artigiani di Ede e Ravenscroft.

Gli ultimi punti sul mantello dell’incoronazione (foto via @royalfamily)

Camilla con la veste di Elisabetta II

Anche Camilla avrà due mantelli, esattamente come Carlo. All'arrivo avrà l'onore di indossare la Robe of State realizzata per Elisabetta II nel 1953, con dei piccoli aggiustamenti di Ede & Ravenscroft. Al ritorno, invece, indosserà un nuovo mantello (la Robe of Estate) realizzato da Ede e Ravenscroft e ricamato dalla Royal School of Needlework, ente che gode proprio del patrocinio della nuova regina. In entrambi i casi si tratta di sopravvesti, mantelli da indossare sopra all'abito vero e proprio: secondo le indiscrezioni, Camilla il 6 maggio indosserà una creazione del designer Bruce Oldfield.

Elisabetta II nel giorno dell’incoronazione

I ricami che rappresentano l'amore di Carlo e Camilla

Come spiega il sito ufficiale della royal family, il mantello è stato arricchito da nuovi ricami realizzati dalla Royal School of Needlework’s con figure ispirate al mondo naturale, la grande passione di Carlo III. Per la prima volta saranno raffigurate api e insetti e i fiori simbolo del Regno Unito. Non solo: alcuni dei ricami sono personali, rappresentano la loro lunga storia d'amore oppure omaggi a Elisabetta II. C'è infatti il mughetto, fiore preferito di Elisabetta II e fiore scelto per il bouquet del matrimonio della regina.

I ricami sul mantello dell’incoronazione in cui si vedono fiori, api e insetti

Compaiono anche il mirto, simbolo della speranza, l'Alchemilla, che rappresenta l'amore e il calore familiare, la felce capelvenere, emblema della purezza e il Delphinium, il fiore azzurro preferito del re. Il Delphinium è generalmente associato a luglio, mese di nascita di Camilla. Spesso infatti si parla dell'incoronazione come di un evento che riguarda solo Carlo III, ma in realtà riguarda allo stesso Camilla: sarà una celebrazione della corona, ma anche del loro amore.