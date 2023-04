Chi vestirà la regina consorte Camilla per la cerimonia di incoronazione Il 6 maggio Camilla verrà incoronata nell’abbazia di Westminster: dallo stilista ai gioielli, tutto ciò che sappiamo sul suo abito.

A cura di Beatrice Manca

Il 6 maggio 2023 a Londra Carlo III non sarà l'unico protagonista della cerimonia di incoronazione: al suo fianco ci sarà la consorte Camilla, che diventerà ‘regina' a tutti gli effetti e non più solo regina consorte. Se i piani per Carlo III sono stati decisi ben prima della sua nascita, il ruolo di Camilla è stato confermato solo di recente: la regina Elisabetta, in occasione del Giubileo di Platino, ha voluto che Camilla diventasse regina consorte e che quindi venisse incoronata nell'Abbazia di Westminster accanto al marito. Ma cosa indosserà quel giorno? La curiosità sul suo abito è enorme, anche se verrà tenuto top secret fino all'ultimo: dall'abito ai gioielli, tutti i dettagli svelati fino a oggi.

Chi firmerà l'abito di Camilla

Una cerimonia radicata nella tradizione, ma con uno sguardo aperto al presente: così Buckingham Palace descrive lo spirito del nuovo rito di incoronazione. E così dovrebbe essere anche l'abito di Camilla: elegante e regale, sì, ma senza sfarzi inutili o nostalgia del passato. Insomma, il linea con il nuovo stile di Camilla, che nel corso degli anni ha abbandonato le tenute troppo ‘sportive' e gli stivali da cavallerizza per look più sofisticati ed eleganti. Probabilmente Camilla sceglierà un abito bianco o avorio, i colori storicamente associati alla regalità, forse con ricami dorati, proprio come fece all'epoca Elisabetta II. Il Telegraph ha rivelato anche il nome dello stilista: Bruce Oldfield, che in numerose occasioni ha già vestito l'attuale regina, come per la copertina di Vogue.

La regina consorte Camilla con un abito Bruce Oldfield

Classe 1950, Oldfield è uno stilista britannico di origine giamaicane, specializzato in creazioni couture. Tra le sue clienti ci sono star come Rihanna e regine come Noor di Giordania. Nel 1990, Oldfield è stato nominato Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico per il suo impegno nella moda. La notizia dell'abito dell'incoronazione non è stata confermata da Palazzo, ma ha già suscitato numerose reazioni sui social: Bruce Oldfield era anche uno degli stilisti più amati da lady Diana.

La regina consorte Camilla

Quale corona indosserà Camilla per l'incoronazione

Sappiamo per certo, però, quale corona indosserà la moglie di Carlo III: la Queen Mary's Crown, realizzata nel 1911 per Mary di Teck. Camilla è la prima regina a non commissionare una nuova corona per l'evento, in linea con lo spirito morigerato del marito. Resta ancora da capire quali gioielli, tra i preziosi pezzi della collezione reale, saranno al collo e ai polsi di Camilla nel giorno della sua incoronazione. Sappiamo che ogni dettaglio, nei royal look, ha un significato, in particolare le spille: la regina consorte potrebbe sceglierle per omaggiare la donna che l'ha preceduta, Elisabetta II. Dulcis in fundo, l'acconciatura: Camilla avrà con sé l'hair stylist di fiducia per tutta la durata della cerimonia che, con discrezione, ritoccherà la chioma per assicurarsi che la corona non si sposti di un millimetro e che lei abbia sempre la classe composta di una vera regina.