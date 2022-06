Camilla Parker Bowles posa come una diva in blu cobalto: con l’abito di pizzo è regina di stile Camilla Parker Bowles ha raggiunto un nuovo traguardo: ha posato per British Vogue, curando il suo stile nei minimi dettagli. Con l’abito di pizzo blu cobalto si è trasformata in una vera e propria diva.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando la regina Elisabetta II ha ridotto drasticamente le sue apparizioni pubbliche, si parla molto di Camilla Parker Bowles. Presto sarà regina consorte e, al fianco del futuro re Carlo, ha preso spesso il posto della sovrana agli eventi ufficiali. Dopo essere entrata nell'Ordine della Giarrettiera qualche settimana fa, di recente ha raggiunto un nuovo e ambito traguardo: ha posato per British Vogue, trasformandosi in una vera e propria diva internazionale. Per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, riuscendo a fare concorrenza addirittura a Kate Middleton: ecco chi ha firmato il suo look blu cobalto.

Camilla posa nella Green Room di Clarence House

Tra meno di un mese Camilla Parker Bowles compirà 75 anni e ha pensato bene di anticipare le celebrazioni posando per British Vogue. A immortalarla è stato Jamie Hawkesworth, il fotografo che ha firmato il debutto della regina consorte sulle pagine della rivista glamour. Sullo sfondo c'è la Green Room di Clarence House, la residenza londinese del Duca e della Duchessa di Cornovaglia, dove a spiccare sono stati i divani finemente tappezzati, gli arazzi sulle pareti e gli arredi vintage. Illuminata solo da una delicata luce soffusa, Camilla appare in piedi al centro della camera, ha il sorriso stampato sulle labbra e sfoggia un elegante look blu cobalto.

Chi ha firmato l'abito Couture di Camilla

Grazie al sofisticato abito da sera Camilla si è trasformata in una vera e propria diva d'altri tempi. Ha puntato su un modello di pizzo blu cobalto con la gonna scampanata e il bustier aderente con le maniche trasparenti. Sul petto ha aggiunto una maxi spilla color bronzo, probabilmente uno dei gioielli della collezione reale. Chi ha realizzato il vestito della Duchessa di Cornovaglia? Bruce Oldfield, stilista che spesso ha firmato i look Couture che fanno parte del suo guardaroba privato. Nell'intervista che accompagna lo shooting Camilla ha spiegato di amare la moda ma di affidarsi a una stylist di fiducia per essere impeccabile. Si tratta di Jacqui Meakin, una professionista del settore che in passato ha vestito anche la regina madre.