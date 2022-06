Camilla Parker Bowles entra nell’Ordine della Giarrettiera: perché indossa mantello e collare d’oro La protagonista dell’evento è stata Camilla Parker Bowles, insignita del titolo di Dama dell’Ordine: un riconoscimento importante che la avvicina al giorno in cui diventerà regina consorte.

A cura di Beatrice Manca

Dame e cavalieri, a Londra, esistono ancora. Non solo: sfilano con le insegne solenni e i mantelli, come usciti da un romanzo di cappa e spada. La royal family al gran completo si è riunita nella cappella di San Giorgio a Windsor per il Garter Day, la celebrazione solenne dell'antico e nobile ordine Ordine della Giarrettiera. La protagonista dell'evento è stata Camilla Parker Bowles, moglie del principe Carlo, che è stata insignita del titolo di Dama dell'Ordine: un riconoscimento importante che guarda al giorno in cui diventerà regina consorte. Per l'occasione anche lei ha indossato il tipico mantello con la catena d'oro, gli stemmi e il cappello con le piume: un abito molto antico, fitto di riferimenti simbolici.

Camilla di Cornovaglia indossa il cappello dell’Ordine della Giarrettiera

Che cos'è l'Ordine della Giarrettiera

L'Ordine della Giarrettiera (o meglio: il Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, perché a Londra non si scherza affatto) è il più antico e prestigioso ordine cavalleresco del Regno Unito, le cui radici risalgono al Medioevo. Il sovrano nomina personalmente i 24 membri scegliendo tra aristocratici, membri del governo e in generale persone che si sono distinte per il loro servizio alla nazione. La Giornata della Giarrettiera si celebra a giugno con una cerimonia nella cappella di San Giorgio, patrono dell'Ordine. Per due anni di fila la pandemia ha costretto la famiglia reale a evitare le celebrazioni, riprese in grande stile quest'anno: tra i nuovi cavalieri, oltre a Camilla di Cornovaglia, c'è anche l'ex premier britannico Tony Blair. Le insegne reali vengono consegnate dalla regina nella Sala del Trono a Windsor, seguendo un antico protocollo: tutta la famiglia reale presenzia in abito da sera e i nuovi Cavalieri indossano i tradizionali mantelli.

Il principe Carlo e Camilla indossano la veste dell’Ordine della Giarrettiera

Il significato del mantello e degli stemmi indossati da Camilla

Per il suo grande giorno Camilla Parker Bowles ha indossato il tradizionale e sfarzoso abito da cerimonia. Il capo più vistoso è sicuramente il mantello in velluto blu notte, drappeggiato sopra a un abito da sera bianco. Sul mantello è cucito lo stemma con la Croce di San Giorgio, patrono dell'Ordine, e viene posta una fascia di velluto bordeaux. Spicca sull'abito un collare d'oro con medaglioni smaltati, dove sono raffigurati una rosa e una giarrettiera. Per non parlare dello sfarzoso cappello, un Tudor bonnet di velluto con una penna bianca, e dei guanti bianchi. La veste cerimoniale prevede una vera e propria "giarrettiera": gli uomini la indossano sul polpaccio sinistro, le donne sul braccio. Silenziosamente e tenacemente, Camilla Shand ha saputo sfidare tutti i pregiudizi e conquistarsi un ruolo di primo piano: questo onore la porta un passo più vicino al suo futuro da regina.