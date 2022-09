Camilla Parker Bowles alla veglia funebre con la spilla di diamanti: è un regalo di Elisabetta II Camilla Parker Bowles ha accompagnato Carlo in Scozia per il corteo e la veglia funebre in onore della regina Elisabetta II. Ha rispettato la regola del total black in segno di lutto ma ha aggiunto un gioiello scintillante con cui ha reso omaggio alla defunta.

A cura di Valeria Paglionico

Camilla Parker Bowles è diventata ufficialmente regina consorte dopo la morte di Elisabetta II. Il marito Carlo è stato proclamato re e, come lui stesso ha lasciato intendere nel primo discorso alla nazione, la consorte sarà sempre al suo fianco durante gli eventi ufficiali. Ieri, ad esempio, è volata con lui in Scozia per partecipare alla veglia che si è tenuta alla cattedrale di St. Giles in onore della defunta sovrana e, sebbene le rigide regole del protocollo le abbiano impedito di camminare al fianco di Carlo al corteo funebrecorteo funebre, ha seguito lo stesso la cerimonia "in prima linea". In quanti hanno notato l'omaggio alla regina nascosto nel suo look?

Tutti gli omaggi di Camilla alla regina Elisabetta II

Fin da quando Camilla è apparsa per la prima volta in pubblico dopo la morte di Elisabetta II ha sempre trovato il modo di farle degli omaggi dolci e speciali, dalla collana con tre fili di perle uguale alla sua alla borsa firmata Launer London, il brand che ha realizzato tutte le mini bag di The Queen. Lo ha fatto ancora sia durante il corteo funebre che alla Veglia dei Principi, la cerimonia ufficiale a cui il marito Carlo ha partecipato in kilt. La regina consorte ha rispettato la regola del total black in segno di lutto e sul bavero della giacca ha agganciato una spilla tempestata di diamanti a forma di cardo, il fiore nazionale scozzese.

Camilla al termine del corte funebre per la regina

La storia della spilla a forma di cardo

La cosa che in pochi sanno è che la spilla scintillante è un cimelio reale appartenuto alla regina madre e amatissimo da sua figlia Elisabetta II, faceva riferimento al suo profondo amore per la Scozia. Secondo i tabloid britannici, la proprietaria originale era Margaret Greville, la socialista britannica che lasciò in eredità la sua vasta collezione di gioielli alla Royal Family. Successivamente, dopo essere stata indossata spesso dalla regina madre, è stata ereditata da The Queen. Sarebbe stata proprio quest'ultima ad averla regalata a Camilla dopo il matrimonio con Carlo (il nipote prediletto di sua mamma, la regina madre). La nuova regina consorte, dunque, non ha potuto fare a meno di indossarla non appena entrata nella cattedrale di St. Giles, a prova del profondo rispetto che prova nei confronti della defunta sovrana.