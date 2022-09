La commozione di Carlo ai funerali della Regina e quel messaggio scritto a mano lasciato sulla bara Commozione per re Carlo ai funerali della regina Elisabetta. Con occhi rossi il nuovo sovrano ha reso omaggio alla madre alla quale ha scritto un biglietto lasciato sulla bara tra i fiori.

A cura di Chiara Ammendola

Re Carlo III commosso ai funerali della regina Elisabetta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non ha nascosto la sua commozione re Carlo III dinanzi al feretro della madre che ha accompagnato all'Abbazia di Westminster insieme agli altri membri della Famiglia Reale. Nel giorno dei funerali della regina Elisabetta forse per la prima volta dalla sua morte, il nuovo sovrano del Regno Unito si è lasciato andare alle emozioni, e così con gli occhi rossi non è riuscito a trattenere le lacrime.

Accanto a lui i fratelli che sono apparsi turbati ed emozionati come il resto della Famiglia Reale che ha scortato in religioso silenzio il feretro della regina nella chiesa dove si sono poi svolti i funerali. Ed è proprio sulla bara che re Carlo ha lasciato per la madre un biglietto scritto a mano: “In amorevole e devota memoria. Carlo R.”, le parole scritte dal sovrano che ricordano quello che William e Harry lasciarono sul feretro della principessa Diana nel giorno dei funerali, con la scritta ‘mamma'. Particolare il dettaglio della R. simbolo di una lunga tradizione della monarchia britannica: la lettera sta infatti per "Rex" o

"Regina' in latino, dopo il nome per le firme dei documenti ufficiali.

Re Carlo e la sorella Anna

Il re ha voluto omaggiare la madre anche attraverso la corona di fiori posta sulla bara che non è stata realizzata utilizzando la schiuma, ma un ‘nido' di muschio e quercia, proprio su richiesta di Carlo, notoriamente molto attento all'ambiente. Tutti i fiori e il fogliame che compongono la corona sono stati raccolti dai giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove House, le residenze più amate della regina, e sono stati scelti per il loro simbolismo. Il mirto, un simbolo di matrimonio felice e duraturo come fu quello della regina con Filippo di Edimburgo, è stato tagliato da una pianta cresciuta da un rametto che era nel bouquet da sposa di Elisabetta II.

Leggi anche Kate Middleton al funerale di Elisabetta II: omaggia la regina indossando i suoi gioielli

Commozione anche tra gli altri membri della Royal Family durante la lettura di un brano della scrittura affidata alla baronessa Patricia Scotland, alta diplomatica britannica e segretaria generale del Commonwealth: il principe Edoardo, quartogenito della sovrana, è stato visto asciugarsi le lacrime con un fazzoletto bianco. Edoardo era seduta nella primissima fila, al lato del catafalco su cui è appoggiata la bara di sua madre, accanto a re Carlo e alla regina consorte Camilla che non è apparsa invece particolarmente commossa. Accanto a lei la principessa Anna, secondogenita reale con il consorte Tim Laurence.