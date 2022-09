Chi è Paul Burns, il pifferaio della regina: la svegliava ogni mattina, oggi ha suonato per il suo addio Paul Burns è stato nell’ultimo anno la sveglia della regina: ogni mattina, infatti, suonava la cornamusa posizionandosi sotto la sua finestra. Oggi ha intonato un toccante lamento al suo funerale.

C'è stato un momento particolarmente significativo durante il funerale della regina Elisabetta di oggi pomeriggio.

A un certo punto le telecamere della BBC hanno inquadrato un uomo intento a suonare una cornamusa allontanarsi lungo un corridoio della Cappella di San Giorgio. Chi era quell'uomo? E perché quell'immagine così emozionante?

Si tratta di Paul Burns ed è stato nell'ultimo anno la sveglia di sua maestà: ogni mattina, infatti, ha destato la regina al suono della cornamusa posizionandosi sotto la sua finestra, in tutte le residenze del regno in cui Elisabetta si recava. Il pifferaio della sovrana ha lavorato nell'ultimo frangente di vita della sovrana come "sveglia personale", suonando per 15 minuti ogni mattina e nelle occasioni ufficiali.

Oggi però Paul Burns ha avuto un ruolo diverso: la musica che ha segnato l'inizio delle giornate della regina, ha segnalato la fine del suo funerale. Il musicista – membro del Royal Regiment of Scotland – ha intonato un commovente lamento nella Cappella di San Giorgio a Windsor proprio mentre la bara della regina veniva calata nella Royal Vault, la cripta, pochi minuti prima che il funerale pubblico terminasse.

Burns era l'unico musicista al servizio di commiato finale di questo pomeriggio e mentre suonava la cornamusa, si è allontanato tra la cappella e il chiostro in modo che la musica durante la cerimonia svanisse lentamente.

Il ruolo di pifferaio del sovrano risale al regno della regina Vittoria. Durante una visita alle Highlands scozzesi, lei e suo marito, il principe Alberto, si innamorarono del suono della cornamusa. Da quando il ruolo è stato creato, nel 1843, se ne sono avvicendati 17.