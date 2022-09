Perché i fiori per il funerale della regina Elisabetta sono colorati (e non bianchi) La bara della regina Elisabetta è entrata nell’abbazia di Westminster con una corona di rose e fiori colorati sopra, un dettaglio che risponde a un preciso desiderio della sovrana.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alle 10:44 precise, secondo il fuso orario di Londra, la bara della regina Elisabetta è uscita per l'ultima volta da Westminster Hall per raggiungere la vicina abbazia, dove sono in corso i funerali. Il corteo funebre ancora una volta è guidato da re Carlo III, come abbiamo visto molte volte in questi giorni, seguito dalla principessa Anna e dai suoi fratelli, i principi Andrea ed Edoardo. Dietro camminano anche William, Harry e Peter Phillips, figlio della principessa Anna e uno degli altri nipoti della regina. Sul feretro ci sono le insegne regali: il globo, lo scettro e la corona di stato imperiale, insieme a una corona di fiori rosa.

Durante il precedente corteo funebre, da Balmoral alla cattedrale di Edimburgo, sul feretro era posta un'altra corona di fiori, tutti rigorosamente bianchi, e raccolti nei giardini delle residenze reali. Questa volta colpisce la scelta dei fiori: un mazzo di rose e altri fiori colorati, gialli, porpora e viola. Bisogna considerare un elemento: ogni dettaglio della cerimonia funebre, dagli ospiti alle letture, è stato scelto personalmente dalla sovrana quando era ancora in vita. I fiori colorati quindi sono un suo desiderio: un modo per accompagnare l'ultimo viaggio, un simbolo di speranza e di rinascita. La vita che prosegue, in un'altra forma, anche dopo la morte. Non deve stupire la scelta di un bouquet così colorato: del resto la regina amava le tinte squillanti nel guardaroba e aveva una passione per la vita di campagna e per il giardinaggio. Ma come sempre, la regina non lascia nulla al caso: la rosa è il simbolo dell'Inghilterra e ogni arbusto verde o fiorito è stato scelto con un intento simbolico. Pare che la regina abbia voluto ricordare uno dei giorni più felici della sua vita, cioé il suo matrimonio con il principe Filippo: la scelta dei fiori sarebbe simile a quelli del bouquet di nozze.