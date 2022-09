Funerali Regina Elisabetta II in diretta: programma, orari e dove vederli in tv

Il lungo addio del Regno Unito alla sovrana più longeva di sempre si conclude oggi, lunedì 19 settembre, con i funerali di stato della Regina Elisabetta II. La cerimonia inizierà alle ore 11 (ore 12 in Italia). Per l'addio ad Elisabetta II in prima fila ci saranno tutti i membri della famiglia reale.Chi parteciperà alla cerimonia funebre e chi invece non ci sarà?

Tra gli assenti non si può non citare il Presidente russo Vladimir Putin che non ha ricevuto nessun invito al pari del suo omologo bielorusso a causa della guerra in Ucraina anche se dal Cremlino hanno replicato che non sarebbe andato comunque.