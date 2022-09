Lo scettro e il globo sulla bara di Elisabetta II: storia e significato dei simboli della monarchia Uno scettro e un globo d’oro accompagnano la bara della regina Elisabetta II durante i funerali nell’Abbazia di Westminster. Scopriamone l’importante significato.

I simboli sulla bara della regina Elisabetta II

Il 19 settembre 2022 sta sta celebrando il funerale di stato della regina Elisabetta II. Il mondo intero sta seguendo la cerimonia funebre nell'Abbazia di Westminster dove è esposta la bara della regina Elisabetta II decorata con il drappo della Royal Standard, la Corona dello Stato imperiale, il globo e lo scettro del Sovrano. Scopriamo il significato degli oggetti disposti sulla solenne bara.

Il feretro della regina Elisabetta II all’Abbazia di Westminster

La regina Elisabetta II si sta avviando verso il suo ultimo viaggio. Nell'Abbazia di Westminster si svolgono i funerali di stato che anticipano la sepoltura presso la Cappella di San Giorgio a Windsor, dove sono seppelliti anche il marito Filippo e i genitori della Sovrana. Durante la cerimonia funebre il feretro della regina è accompagnato da una serie di oggetti simbolo del potere di Sua Maestà. Sulla bara, oltre il drappo che rappresenta il Regno Unito, si trova la preziosa corona con oltre 3.000 pietre preziose, lo scettro e il globo del Sovrano.

Il Sovereign's Orb

Il Sovereign's Orb è uno dei principali simboli della monarchia britannica e fa parte deiGioielli della Corona. L'importante oggetto, caratterizzato da una preziosa croce tempestata di gemme sopra un globo ingioiellato, è stato creato nel 1661 dall'orafo reale Robert Viner e presente a ogni incoronazione britannica dal XVII secolo. Il Sovereign's Orb è una sfera vuota di oro con un diametro di 16 centimetri e decorata con 600 pietre preziose e perle. Il prezioso oggetto è il simbolo del potere divino del Sovrano britannico.

Il Sovereign’s Orb

Lo scettro del Sovrano

Come il Sovereign's Orb anche lo scettro del sovrano è tra i più iconici e leggendari Gioielli della Corona. Risalente al XVII secolo, lo scettro viene usato per l'incoronazione del sovrano britannico e in occasione del suo funerale solenne, come è successo per la regina Elisabetta II. Lo scettro ospita il diamante Cullinan I da 530,2 carati, che è la pietra più grande proveniente dal famoso Cullinan originale, il diamante bianco con taglio più grande del mondo rinvenuto in Sud Africa nel 1905 (Cullinan II è incastonata invece nella Corona Imperiale dello Stato). Il prezioso oggetto è il simbolo del potere e del governo della corona. Conosciuto come lo Scettro di Sant'Edoardo, rappresenta l'autorità temporale del monarca che è sottoposto alla croce, che sormonta appunto lo scettro.