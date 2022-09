I gioielli della Regina Elisabetta II: quali sono, quanto valgono e a chi andranno in eredità La collezione dei gioielli Windsor, tramandata di generazione in generazione, ha un valore inestimabile che comprende non solo le corone ma diademi, tiare, collane, cimeli e 23.578 pietre preziose.

Sua Maestà la Regina Elisabetta II nel giorno della sua Incoronazione 1953, Cecil Beaton

"La corona è così pesante che potrebbe spezzarmi il collo", rivelò una volta la Regina Elisabetta II. Ed effettivamente i gioielli della Sovrana hanno sempre avuto un peso, non solo istituzionale ma reale. E non solo corone, anche diademi, tiare, collane, cimeli e altri gioielli fanno parte della vasta collezione della famiglia reale. La collezione Windsor, tramandata di generazione in generazione, ha un valore inestimabile eppure la Regina Elisabetta II riusciva ad indossare con grande eleganza e disinvoltura diamanti spettacolari e pezzi unici in qualsiasi occasione. Ecco i gioielli più importanti della collezione, alcuni dei quali sono parte dell'eredità personale della sovrana defunta.

La corona di Sant’Edoardo indossata dal Sovrano nel momento dell’incoronazione

I gioielli della Corona

Sono trascorsi più di settant’anni dal momento in cui la Regina Elisabetta II fu incoronata. Sul suo capo fu messa la corona che era stata prima del padre Re Giorgio e che oggi è parte dell'inestimabile tesoro dei gioielli della Corona. È sempre stato difficile definire quali fossero i gioielli di proprietà dei monarchi di Windsor a titolo personale e quelli tenuti nel nome della corona. Bisogna tuttavia considerare che molti pezzi della vasta collezione di gioielli della corona sono stati prima pezzi personali dei monarchi. I gioielli della corona sono solo quindi una parte della Collezione Reale. Rappresentano i simboli più potenti della monarchia britannica e sono tutti legati ad importanti momenti storici per la nazione britannica.

La Corona dello Stato Imperiale

Questa magnifica collezione, famosa in tutto il mondo, comprende 23.578 pietre preziose, oggetti e altri cimeli che vengono utilizzati nelle cerimonie reali. Dei gioielli della Corona fanno parte la corona di Sant'Edoardo, realizzata per l'incoronazione di Carlo II nel 1661, che viene indossata dal sovrano nel momento dell'incoronazione. La Corona di Stato Imperiale è stata creata per l'incoronazione di re Giorgio VI e fu indossata dalla Regina Elisabetta II alla fine della cerimonia di incoronazione e durante la processione di ritorno oltre che nelle apparizioni sul balcone a Buckingham Palace. La Corona di Stato Imperiale è adornata con il Rubino del Principe Nero che pare fosse incastonato sull'elmo di Enrico V usato nella battaglia di Agincourt.

L’incoronazione di Elisabetta II

La collezione personale della Regina

La Regina Elisabetta II aveva generalmente la regola di indossare i suoi gioielli personali nelle circostanze più familiari e mettere i gioielli della Corona solo nelle occasioni speciali e ufficiali. In pochi tuttavia sanno che la collezione di gioielli di proprietà della Regina è forse anche più vasta della Collezione Reale. Gran parte dei gioielli personali della Regina risalgono ai sei decenni di regno della Regina Vittoria, che amava collezionare gemme e con l'espansione dell'impero britannico riusciva ad acquisirne da varie parti del mondo.

La collana Delhi Durbar

La Regina Mary era ossessionata di pietre preziose e diamanti e grazie ai numerosi viaggi nel mondo era riuscita ad accumulare i pezzi più preziosi nella collezione della regina Elisabetta, grazie anche ai doni diplomatici e ai suoi legami con i gioiellieri di Londra e Parigi. Della collezione della nonna della regina fa parte, ad esempio, la collana Delhi Durbar che è stata realizzata con nove smeraldi e un ciondolo di diamanti da 8,8 carati tagliato dal diamante Cullinan, il diamante più grande mai trovato. La collana fu realizzata nel 1911 dal gioielliere Garrard & Co per il Delhi Durbar della Regina Mary. La Regina Elisabetta II indossò la collana per un ritratto di Dorothy Wilding nel 1956.

La Regina Elisabetta II mentre indossa iI Diamond Diadem

Uno dei gioielli più apprezzati dalla Regina Elisabetta II era il Diamond Diadem, costituito da una fascia con due file di perle ai lati e incastonato con 1.333 diamanti taglio brillante e diamanti a forma di rosa, un cardo e due trifogli, emblemi nazionali di Inghilterra, Scozia e Irlanda. I messaggi e i simboli nascosti nei gioielli della Regina Elisabetta II, donna sempre molto riservata, sono diventanti un'ossessione per gli osservatori reali di tutto il mondo. Tra i gioielli emblema delle nazioni del Regno Unito ci sono quattro spille appartenenti alla Regina, ciascuno in rappresentazione di una nazione: rosa per l'Inghilterra, narcisi per il Galles, cardi per la Scozia e un rametto di trifoglio per l'Irlanda del Nord.

Le spille della Regina

Nella collezione della Regina bisogna annoverare la Tiara delle ragazze di Gran Bretagna e Irlanda e la Tiara di Vladimir, conosciuta come “diadema di perle e diamanti”, entrambe dono della nonna regina Mary, rispettivamente del 1893 e del 1921. Era della Regina Mary e quindi poi passato alla regina Elisabetta II il Diadema di Giorgio III, conosciuto anche come diadema con frange della Regina Mary, che la sovrana defunta indossava sul velo da sposa.

La Regina Elisabetta II con la Tiara delle ragazze di Gran Bretagna e Irlanda

L'eredità della Regina Elisabetta II

Se i gioielli della Corona vengono tramandati di sovrano in sovrano per essere indossati nelle occasioni ufficiali e arricchire la Collezione Reale, la Regina può scegliere liberamente a chi lasciare i propri gioielli personali. Sembra che Elisabetta II, in un'ultimo testamento redatto ad agosto 2022, abbia lasciato la maggior parte dei gioielli a Kate Middleton e alla figlia, la principessa Charlotte, nata nel 2015, escludendo dalla successione dei preziosi pezzi Meghan Merkle e la figlia Lilibeth Diana, nata nel 2021, che la Regina avrebbe visto solo in occasione del suo Giubileo di Platino.