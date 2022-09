I gioielli con cui la regina Elisabetta II sarà sepolta Si svolgeranno il 19 settembre 2022 i funerali della regina Elisabetta II e sono in tanti a chiedersi con quali gioielli sarà sepolta la defunta sovrana.

A cura di Clara Salzano

I funerali della regina Elisabetta II si terranno il 19 settembre 2022

Il 19 settembre 2022 si svolgeranno i funerali della regina Elisabetta II nell'Abbazia di Westminster a Londra. La sovrana britannica è morta l'8 settembre 2022 e l'enorme macchina organizzativa del piano London Bridge, che aveva pianificato tutti gli eventi legati al funerale della regina, è stata azionata. Non si sa ancora se il corpo dell'amata sovrana britannica. sarà esposto nella Westminster Hall, come avvenne per la regina madre, ma la regina Elisabetta II sarà sepolta nella Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI, nel Castello di Windsor, unendosi al Principe Filippo, ai genitori re Giorgio VI e la regina Elisabetta, e alla sorella Margaret.

Non si conoscono i gioielli della regina Elisabetta II con cui verrà sepolta

Il piano London Bridge prevede funerali solenni per la regina Elisabetta II. Non si conoscono ancora i dettagli certi che riguardano la sepoltura della sovrana britannica, come sarà vestita o quali gioielli indosserà nella tomba. Secondo poi Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council, la regina britannica era una donna molto semplice ed è quindi possibile che non verrà seppellita con molti suoi gioielli ma solo quelli a lei più cari, la fede nuziale e un paio di orecchini di perle. L'anello di fidanzamento regalato dal Principe Filippo probabilmente verrà lasciato a sua sorella Anna perché apparteneva alla loro madre.

La Regina Elisabetta amava la semplicità, anche nei gioielli

Nonostante la collezione di gioielli privata di Elisabetta II contava più di 300 pezzi unici, tra spille, collane, orecchini, anelli, orologi e pendenti, è probabile che la sovrana abbia lasciato in eredità gran parte della collezione mentre altri gioielli potrebbero entrar a far parte della Collezione Reale. I gioielli della regina resteranno tuttavia in mostra per quattro giorni nella Westminster Hall.

La regina Elisabetta II con la Corona Imperiale dello Stato

La salma di Elisabetta II sarà trasportata nel luogo di sepoltura, a Windsor, dopo i funerali di Stato. Durante il rito e il corteo funebre la bara sarà decorata con il drappo della Royal Standard, che rappresenta il Sovrano e il Regno Unito, la Corona Imperiale dello Stato, caratterizzata da oltre 3.000 pietre preziose, il globo e lo scettro del Sovrano. Lo scettro, usato anche durante l'incoronazione, simboleggia il potere temporale della Regina ed è associato al buon governo. Il Sovereign's Orb, il globo, è invece un simbolo del potere divino.