Dove sarà sepolta la Regina Elisabetta e quando ci saranno i funerali La Regina Elisabetta sarà sepolta all’interno della Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI dove si trovano anche le salme del Principe Filippo, suo consorte, della sorella e dei genitori.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta, il Regno Unito si prepara ad almeno 3 giorni di stop totale delle attività per quanto riguarda negozi, uffici e locali. Il periodo di lutto, però, andrà avanti per almeno tre mesi prima di iniziare le procedure per l'incoronazione ufficiale dell'erede al trono. Il piano London Bridge prevede funerali solenni per la sovrana: la bara potrebbe essere esposta nella Westminster Hall per almeno due giorni, così come avvenuto per la morte della Regina madre.

La popolarità di Elisabetta porterà a Londra un enorme afflusso di persone che vorrà assistere ai funerali di Stato. La Regina sarà sepolta nella Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI, all'interno della Cappella di San Giorgio. Qui riposano anche i nonni del Principe Carlo, la sorella della sovrana e suo marito il Principe Filippo, duca di Edimburgo, morto il 9 aprile del 2021.

La salma di Elisabetta II sarà trasportata sul luogo della sepoltura dal corteo funebre dopo i funerali di Stato. La Cappella di San Giorgio si trova nel castello di Windsor ed è collocata nella parte inferiore del palazzo. Ricade sotto la responsabilità religiosa del College di Saint George.

Al suo interno sono state sepolte diverse figure storiche della famiglia reale come Edoardo IV, Enrico VI, Elisabetta Woodville, Edoardo VII e Alessandra di Danimarca. Nella cripta reale riposano Amelia di Gran Bretagna, Augusta di Gran Bretagna, Carlotta del Galles e Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, Giorgio III, Giorgio IV, Augusta Sofia d'Inghilterra, Giorgio V e Filippo, duca di Edimburgo. Questo è il luogo prescelto dalla Regina per la sua sepoltura.

La disposizione fornita dalla sovrana è quella di riunire tutti i membri della famiglia reale all'interno della Cappella. Qui infatti sono stati celebrati anche diversi matrimoni tra cui quello di Harry, figlio di Carlo e di Lady Diana, con Meghan Markle nel 2018.