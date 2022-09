Cosa c’era scritto sul biglietto di Re Carlo III comparso sul feretro della madre Elisabetta “Alla mia cara mamma, in amorevole e devota memoria. Carlo III”, è questo il contenuto del biglietto, scritto a mano da Re Carlo III, comparso sul feretro della Regina Elisabetta II durante il funerale nell’abbazia di Westminster, celebrato il 19 settembre.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 19 settembre, sono stati celebrati i funerali della Regina Elisabetta II nell'abbazia di Westminster. Sulla bara della sovrana, che ha regnato per 70 anni diventando la più longeva d'Inghilterra, c'erano lo stendardo reale, una corona di fiori colorati e anche un biglietto. Un piccolo pezzo di carta, scritto a mano da Re Carlo III, che contiene l'ultimo commovente saluto del nuovo sovrano all'adorata mamma.

Il contenuto del biglietto di Carlo III sul feretro della regina

"Alla mia cara mamma, in amorevole e devota memoria. Carlo III" (To my darling mama, in loving e devoted memory. Charles III), è il contenuto del biglietto, scritto a mano, che Carlo III ha depositato sul feretro della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre all'età di 96 anni. Un ultimo saluto del figlio alla mamma, appoggiata sulla bara coperta da uno stendardo reale e da una corona di fiori, che sono stati raccolti in alcune delle residenze reali. Da sempre attento all'ambiente, il nuovo Re ha deciso di non usare né plastica né spugne in schiuma, ma un supporto naturale. Pare che la regina abbia voluto ricordare, con la corona di fiori, uno dei giorni più felici della sua vita: il matrimonio con il principe Filippo. Anche in occasione del funerale di Lady Diana nel 1997, in mezzo ai fiori, era comparso un "biglietto reale" sulla bara della principessa. Lo avevano scritto William e Harry e recitava semplicemente "mamma".

Fiori colorati per il funerale della Regina Elisabetta II (e non bianchi), il motivo

La bare dela regina Elisabetta II è entrata a Wesmtinsiter coperta dallo stendardo reale. Sopra una corona di fiori, accolti in alcune delle residenze reali di Sua Maestà, come Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove. La composizione floreale non è stata realizzata utilizzando schiuma, ma con muschio e quercia proprio su richiesta del nuovo Re, da sempre molto attento all'ambiente. I fiori sono stati scelti per il loro significato simbolico: il mirto rappresenta un matrimonio felice e duraturo, come quello della regina con Filippo di Edimburgo. É stato tagliato da una pianta cresciuta da un rametto che era nel boquet da sposa di Elisabetta II.