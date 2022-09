Funerali della Regina Elisabetta II, le lacrime della Principessa Charlotte commuovono i sudditi Uno dei momenti più commoventi dei funerali della Regina Elisabetta II ha visto protagonista la principessa Charlotte Elizabeth Diana. La figlia di William e Kate, che oggi ha 7 anni, dopo ore di grande compostezza, è scoppiata a piangere.

A cura di Daniela Seclì

Il 19 settembre è il giorno dell'addio alla Regina Elisabetta II. I sudditi, composti e commossi, hanno assistito alla lunga e pomposa cerimonia funebre. Occhi puntati anche sui membri più piccoli della famiglia reale, come i figli di William e Kate Middleton: George Alexander Louis e Charlotte Elizabeth Diana.

Le lacrime della principessa Charlotte

I funerali della Regina Elisabetta II si sono snodati lungo tutta la giornata odierna, tra squilli di tromba, marce, canti religiosi e inni. La principessa Charlotte Elizabeth Diana ha seguito rispettosamente il feretro, quando la cerimonia funebre prevedeva che lo facesse. Accanto a lei, il principe di Galles William e la principessa di Galles Kate Middleton, oltre al fratellino George Alexander Louis. Dopo essere rimasta a lungo composta, la bambina – che oggi ha 7 anni – è scoppiata a piangere quando la bara della sua bisnonna è stata posizionata nel carro funebre all'altezza di Wellington Arch. La madre, Kate Middleton, ha tentato subito di consolarla. I presenti si sono commossi osservando la scena.

Le domande del piccolo Louis e la presa di coscienza di George

In queste ore, Kate Middleton ha rivelato come stanno affrontando questi giorni di lutto, gli altri due suoi figli. George Alexander Louis starebbe prendendo coscienza dell'accaduto pian piano: "Il principe George si sta rendendo conto di quanto fosse importante la sua bisnonna e di cosa sta succedendo in questi giorni”. Il piccolo Louis Arthur Charles, che ha solo 4 anni, si chiede come mai la nonna non ci sia e se torneranno mai a giocare insieme: "Pensi che potremmo ancora giocare quando torneremo a Balmoral? Perché lei non sarà più lì?”. Nel giorno dell'accaduto, invece, si era premurato di consolare sua madre Kate Middleton: "È così dolce. Mi ha detto: "Mamma, non preoccuparti, perché adesso è con il bisnonno"".