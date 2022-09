Il principe Louis e le domande sulla morte della bisnonna: “Perché non sarà più con noi a Balmoral?” Presenti ai funerali della Regina Elisabetta i principini George e Charlotte, ma non il piccolo Louis che, come racconta la madre, starebbe rivolgendo ai genitori una serie di domande per capire come sarà il futuro senza la Regina.

Il legame che la Regina Elisabetta ha avuto fino all'ultimo con il più piccolo dei suoi nipotini Louis rimarrà impresso nel cuore di molti. Fino allo scorso giugno, in occasione del Giubileo, Queen Elizabeth è stata ripresa mentre dialogava teneramente con il piccolo Louis, il figlio minore di William e Kate, lasciandosi andare a tenerezze e sorrisi, in quel rapporto che a detta degli esperti è stato benefico per i suoi ultimi mesi di vita. Ora il piccolo di casa Windsor sta realizzando la perdita della bisnonna, nonostante per lui non sia semplice da comprendere come sarà il loro futuro d'ora in poi.

Come hanno reagito i principini alla morte della Regina

Kate Middleton ha rivelato come i suoi figli, il piccolo Louis di quattro anni e il fratello George di nove, stanno reagendo alla notizia della morte della Regina Elisabetta. Nel giorno dei funerali della Sovrana, la Principessa del Galles ha partecipato ad un incontro con i dignitari del Commonwealth, a poche ore dall’inizio del corteo funebre. È in quest’occasione che Kate ha rivelato le conversazioni tenute con i suoi piccoli, riportate dal governatore generale dell’Australia David Hurley.

“Il principe George si sta rendendo conto di quanto fosse importante la sua bisnonna e di cosa sta succedendo in questi giorni”. Il più piccolo, Louis, starebbe rivolgendo continue domande ai genitori, nel tentativo di capire come sarà il futuro d’ora in poi senza l’amata bisnonna. Avrebbe rivolto alla mamma domande del tipo: “Pensi che potremmo ancora giocare quando torneremo a Balmoral?”, oppure: “Perché lei non sarà più lì?”.

Ai funerali della Regina presenti George e Charlotte, ma non Louis

Parlando con i suoi sostenitori la scorsa settimana, Kate Middleton ha rivelato che il piccolo George di nove anni sta metabolizzando la perdita della sua bisnonna, mentre risulta più difficile per i piccoli di casa Windsor, Louis e Charlotte di sette anni. Secondo il Daily Mail, William e Kate avrebbero riflettuto a lungo se fosse il caso di partecipare i piccoli al funerale della regina. Avrebbero deciso di portare con loro soltanto Charlotte e George, considerando che i due avevano già partecipato anche alla commemorazione per la morte del bisnonno Filippo lo scorso marzo.