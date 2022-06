Il tenero scambio tra Baby Louis e la regina, l’esperto di lettura labiale svela cosa si sono detti Come spiegano esperti del linguaggio del corpo, la sovrana 96enne è stata travolta da “un’eccitazione infantile” trasmessa dal piccolo Louis. L’evento ci ha trasportati per la prima volta nel tenero legame che unisce la regina il suo nipotino.

Ha rapito il cuore di tutti il principe Baby Louis che, durante la prima giornata di celebrazioni per il Giubileo di Platino per la Regina, ha rubato la scena dal balcone reale con le sue incontenibili smorfie durante l’esibizione delle Frecce Rosse del Trooping the colour. Esperti di lettura del labiale hanno rivelato che cosa si sono detti il principino e la nonna e quali sono state le principali conversazioni tra i reali sulla balconata di Buckingham Palace.

Che cosa si sono detti Louis e la nonna sovrana

Baby Louis è stato immortalato in un tenerissimo scambio con la regina. Incontenibile il suo entusiasmo per l’arrivo degli aerei e tante, tantissime le domande che incuriosito ha rivolto alla nonna. Come ha riportato l’esperto Jeremy Freeman, il principino ha chiesto più volte: “Arrivano le frecce?”. La risposta della regina è stata: “Lo spero”.

Con l’arrivo degli aerei in cielo il piccolo ha esclamato pieno di gioia: “Sì sì si!”, e poi ancora: “Woah, sono le frecce rosse”. Quando si è coperto le orecchie, nella foto diventata un meme virale sui social, Louis ha esclamato: “Era rumoroso”.

Inoltre John Cassidy ha sottolineato a Metro una certa premura da parte della madre Kate Middleton verso il figlio minore. La duchessa si sarebbe assicurata che tutti i piccoli vedessero bene lo spettacolo: “Guarda il fumo!”, ha detto a Louis secondo l’esperto.

L'evento ha svelato il tenero legame tra la regina e il nipote

Secondo gli esperti di linguaggio del corpo l’adorabile partecipazione del piccolo Louis alla cerimonia avrebbe trasmesso alla regina “un’eccitazione infantile”. La sovrana infatti è apparsa sorridente per tutto lo spettacolo delle Frecce. Secondo quanto ha riferito Judi James al Mirror, l’evento “ci ha trasportati nel legame che unisce la regina e il piccolo Louis. Il suo linguaggio del corpo era il più spontaneo” e avrebbe influenzato il comportamento della sovrana.