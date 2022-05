Il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, tutti gli ospiti da Elton John a Sam Ryder Tantissimi gli artisti che si esibiranno al concerto in occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Dal mondo della musica ci saranno i Queen, i Duran Duran, Ed Sheeran, Alicia Keys e Stevie Wonder. Presente anche Sam Ryder, concorrente britannico dell’Eurovision 2022.

A cura di Giulia Turco

(Elton John e la regina Elisabetta, foto Getty)

L’Inghilterra si prepara a festeggiare il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Il paese è in visibilio per l’evento più atteso del momento che celebrerà i 70 anni di regno della sovrana più longeva della storia e che si estenderà con una serie di eventi per tutto il weekend. Ecco tutti i dettagli che conosciamo sull’evento.

Programma e ospiti del Giubileo di Elisabetta II

Fulcro della celebrazione sarà il Platinum Party che si terrà a Palazzo nella giornata di sabato 4 giugno. Dovrebbe svolgersi a metà pomeriggio e durare all’incirca due o tre ore. Ad occuparsi dell’intrattenimento ci saranno ospiti esclusivi, star della musica internazionale, orchestra live e personaggi del mondo del cinema, della tv e dello sport.

Tra gli ospiti annunciati, ci sarà la star della musica Diana Ross con una performance davanti al Victoria Memorial. Ci saranno i Queen, i Duran Duran, il tenore italiano Andrea Bocelli. Si parla anche di Elton John, Ed Sheeran e Stevie Wonder. Secondo Deadline, dovrebbero esserci inoltre David Attenborough, David Beckham e la tennista britannica Emma Raducanu. Tra le star della musica anche Alicia Keys, Hans Zimmer, Craig David e Niles Rodgers e direttamente dall'Eurovision 2022 anche il cantante britannico Sam Ryder.

(Sam Ryder all’Eurovision Song Contest 2022, foto Getty)

Sarà possibile seguire l'evento in streaming

I biglietti per partecipare all’evento sono stati estratti a sorte e il ballottaggio è stato chiuso nella giornata di lunedì 23 maggio. La stima è di circa 100 mila persone che parteciperanno all’evento. Per tutti gli inglesi che non sono riusciti ad ottenere il biglietto, l’evento sarà trasmesso sulla BBC One anche in diretta nella giornata di sabato 4 giungo e tramite Radio 2 sarà possibile ascoltare le performance e le esibizioni in diretta.