Giubileo di Platino, Elisabetta festeggia 70 anni sul trono: eccola nel giorno dell’incoronazione È ufficialmente cominciato il conto alla rovescia verso i festeggiamenti del Giubileo di Platino, per celebrare i 70 anni sul trono di Elisabetta II. Per l’occasione, la royal family ha condiviso un raro scatto in bianco e nero che vede la sovrana nel giorno dell’incoronazione: era il 2 giugno 1953 e aveva appena 27 anni.

A cura di Giusy Dente

Quest’anno Elisabetta II festeggia il Giubileo di Platino: è da 70 anni regina. Sono in programma grandiosi festeggiamenti dal 2 al 5 giugno: il popolo non vede l’ora di celebrare in grande stile l'amatissima sovrana, reduce da un periodo difficile. La pandemia l’ha costretta a stare lontana dalla famiglia, poi c’è stata la morte dell’amato marito, infine il Covid (fortunatamente con sintomi lievi). Una volta guarita ha immediatamente ripreso i suoi impegni, ma si è assentata alla tradizionale funzione del Commonweath Day. Questo ha destato qualche preoccupazione circa le sue condizioni di salute, ma pare che voglia solo stancarsi il meno possibile; insomma, ha rallentato un po' i ritmi per essere in forma tra due mesi. Per nulla al mondo si perderebbe i festeggiamenti in suo onore. Secondo alcune indiscrezioni, invece, avrebbe annullato alcuni eventi per non farsi vedere in sedia a rotelle.

L'incoronazione di Elisabetta II

Sui social è partito il conto alla rovescia ufficiale verso le celebrazioni del Giubileo di Platino. L'intenzione è condividere una foto al giorno per i prossimi 70 giorni, fino al weekend dei festeggiamenti insomma. Ogni immagine è rappresentativa di un momento importante di questi 70 anni di regno, in cui è successo davvero di tutto. Il primo scatto non poteva che essere del giorno dell'incoronazione. Si tratta di una foto in bianco e nero scattata il 2 giugno 1953: la neo sovrana aveva appena 27 anni. Suo padre, re Giorgio VI, era morto l'anno prima.

Nel rispetto della tradizione c'era stato prima un periodo di lutto e poi la cerimonia di ufficializzazione, presso l'abbazia di Westminster. È stata la prima incoronazione ripresa in televisione e trasmessa in eurovisione. Al momento coi suoi 70 anni di regno e 95 anni di età Elisabetta è una vera e propria regina da record. C'è chi ha regnato anche più a lungo però! Primeggia in classifica Luigi XIV di Francia, che indossò la corona per ben 72 anni e 110 giorni.