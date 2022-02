La Regina Elisabetta è positiva al Covid con sintomi lievi Dopo il principe Carlo e la moglie Camilla di Cornovaglia, anche la Regina Elisabetta è risultata positiva al Covid. A renderlo noto Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi lievi.

A cura di Elisabetta Murina

La Regina Elisabetta, sovrana d'Inghilterra, è risultata positiva al Covid. Lo fa sapere oggi, domenica 20 febbraio, Buckingham Palace, sottolineando che i sintomi sono lievi.

L'annuncio della positività

Con una nota ufficiale, Buckingham Palace ha annunciato che la regina Elisabetta, 95 anni, ha contratto il Covid-19. I sintomi sono lievi e, si legge nel comunicato, non le impediranno di prendere parte agli impegni più leggeri già programmati a Windsor. La sovrana, che ha ricevuto le tre dosi di vaccino anti-Covid, era stata in contatto con il principe Carlo, suo figlio maggiore, risultato positivo circa una settimana fa. Ora sta continuando a ricevere assistenza medica e seguirà le linee guida indicate.

Anche Carlo e Camilla positivi al covid

Il prinicipe Carlo e la moglie Camilla di Cornovaglia

La notizia della positività della regina Elisabetta arriva dieci giorni dopo quella di un altro membro della famiglia reale: il principe Carlo d'Inghilterra. Via Twitter, infatti, l'erede al trono d'Inghilterra, figlio maggiore della sovrana, aveva fatto sapere di aver fatto un tampone che aveva dato esito positivo. Per lui non si tratta della prima volta: aveva contratto il virus già a marzo 2020, durante la prima ondata della pandemia. Dopo qualche giorno, anche la moglie Camilla di Cornovaglia è risultata positiva al covid. Ora entrambi si trovano in auto isolamento.