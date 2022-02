Dopo il tumore, il Covid: Carolina Marconi è risultata positiva Carolina Marconi è risultata positiva al Covid: “Sono giorni davvero brutti, non è una semplice influenza”.

Non c'è pace per Carolina Marconi. Non solo la lotta durissima contro il tumore, adesso Carolina Marconi sta sconfiggendo anche il Covid. La influencer ha annunciato la sua positività pochi giorni fa e sta ovviamente raccontando ai suoi follower il modo in cui sta superando anche quest'ostacolo: "Il Covid non è una semplice influenza", assicura l'ex gieffina.

La confessione di Carolina Marconi

Carolina Marconi, 43 anni nata a Caracas, racconta così la sua positività: "Ciao ragazzi come state? Beh io sono ancora a casa. Dopo tanti giorni anche io con il covid per fortuna il peggio sembra sia passato. Ho avuto la febbre, male alle ossa ed un dolore costante in testa che non finiva mai. Ma ormai tutto è risolto, sto benone. Il Covid non è una semplice influenza. Sono stati giorni davvero brutti per fortuna avevo le tre dosi di vaccino".

Il libro di Carolina Marconi è tra i più venduti

Ma c'è anche una buona notizia. Il suo libro in cui racconta tutta la sua storia: "Sempre con il sorriso. La storia della mia battaglia più difficile" edito da Piemme è tra i più venduti della settimana nella classifica della varia, quella dove in genere vengono inserite autobiografie, libri di cucina e manualistica generale. Carolina Marconi lo precisa: "Non sono una scrittrice, ma ho voluto comunque raccontare con semplicità lo spirito di come ho cercato di affrontare la mia battaglia più difficile".