Carolina Marconi ha finito la chemio: “Sto bene, la vita me la voglio godere tutta” A due mesi dalla fine della chemioterapia, Carolina Marconi a Verissimo racconta insieme fidanzato Alessandro Tulli i progetti per il futuro e per questo nuovo capitolo della sua vita.

A cura di Elisabetta Murina

A fine novembre, Carolina Marconi ha finito il ciclo di chemioterapia. Per mesi, l'ex gieffina ha dovuto affrontare una lunga e dolorosa battaglia contro il cancro al seno. A distanza di quasi due mesi, sta lentamente riprendo in mano la sua vita, anche grazie al supporto del fidanzato Alessandro Tullio, che non l'ha lasciata sola nemmeno un attimo. Ospite di Verissimo con Silvia Toffanin insieme al compagno, la showgirl guarda al futuro, sempre con il sorriso: "Ho finito la chemioterapia e sono felice, sto bene".

Il nuovo inizio di Carolina Marconi

Carolina Marconi ha sempre usato i social per condividere i progressi della sua battaglia contro il cancro. E proprio con un lungo post via Instagram, il 16 novembre aveva annunciato di aver finito l'ultima chemioterapia, con il sorriso e la positività che ormai la contraddistinguono. A due mesi dalla fine del percorso, la showgirl racconta a Silvia Toffanin di essersi davvero lasciata tutto alle spalle, sempre potendo contare sull'amore del fidanzato:

Una settimana fa ho tolto la cannula della chemio ed è stata la conclusione di un incubo, ma anche di un percorso che ha avuto i suoi lati positivi, come il rafforzamento della nostra coppia. Inizio a sentire i capelli che ricrescono. Ogni tanto prendo la spazzola e mi pettino, solo per ricordarmi come si faceva.

Affrontare la malattia non è stato facile, ma Carolina crede che il segreto stia soprattutto nello spirito con cui si decide di affrontare gli ostacoli, come ha raccontato anche nel suo libro Sempre con il sorriso:

Il cancro non dipende da nessuno ma conta lo spirito con cui lo si affronta: se lo fai in modo positivo riesci a superare tutto. Questa cosa mi ha uccisa, ho toccato il fondo, ma ora sono risalita più forte di prima. La vita me la voglio godere tutta.

Carolina Marconi dopo l’ultima chemioterapia

L'amore per Alessandro Tulli

Carolina non ha affrontato questo percorso da sola, ma circondata dall'amore della famiglia e del fidanzato Alessandro, ex giocatore della Roma, a cui è legata dal 2014 e al quale ha più volte espresso tutta la sua gratitudine. Ed è proprio lui a tornare con la mente al momento della diagnosi, ribadendo ancora una volta la forza dimostrata dalla fidanzata:

Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme. Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato perché al momento della diagnosi avevamo paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati. Ma lei ha preso tutto con il sorriso, è stata fortissima e travolgente.

Alessandro Tulli e Carolina Marconi

Il desiderio di diventare mamma

Poco dopo essere guarita, Carolina ha continuato ad aggiornare i follower sul suo stato di salute, non nascondendo il desiderio di voler diventare mamma insieme al suo Alessandro. E anche a Silvia Toffanin racconta che forse c'è questa possibilità, tra cinque anni, grazie a una cura ormonale: “Ora devo fare una cura ormonale che dura cinque anni, ma grazie a degli studi sperimentali avrò la possibilità di provare a rimanere incinta fra due anni e non vedo l’ora. Aspetto con ansia questa cosa”.