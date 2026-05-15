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Nathaly Caldonazzo sposa a 56 anni: “Contenta di averlo fatto ora, così non dobbiamo stare insieme tutta la vita”

Nathaly Caldonazzo è tornata a parlare delle nozze con Filippo Maria Bruni, celebrate lo scorso aprile. La showgirl ha 56 anni ed è contenta di essersi sposata a questa età: “Sai che non devi stare insieme tutta la vita, non l’avrei mai fatto a 20-30 anni, mi sarebbe venuto un attacco di panico”.
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A cura di Elisabetta Murina
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Nathaly Caldonazzo è da poco convolata a nozze con Filippo Maria Bruni. La cerimonia si è svolta lo scorso aprile a Bari ed è stata all'insegna della riservatezza. La decisione di diventare marito e moglie è arrivata dopo due anni di amore e in un momento della loro vita in cui sono entrambi sereni. Lontano dal mondo dello spettacolo, lo sposo è il responsabile dell'Accademia Cittadella Nicolaiana e si sono conosciuti grazie alla sorella di lei.

A qualche settimana dalle nozze, ospite de La Volta Buona nella puntata del 15 maggio, Caldonazzo ha raccontato a Caterina Balivo il lato più bello dell'essersi sposata a 56 anni: "Sai che non devi stare insieme tutta la vita. Non l'avrei mai fatto a 20-30 anni, mi sarebbe venuto un attacco di panico". E a proposito della loro storia d'amore, ha spiegato: "Abbiamo fatto tutto tutti e due, ci siamo incontrati in un'età in cui non abbiamo neanche più la voglia di fare casino e di tradirsi. Ci accompagnamo nella vecchiaia". 

La showgirl e il responsabile dell'Accademia Cittadella Nicolaiana si sono conosciuti grazie a Patrizia, sorella di Nathaly Caldonazzo. Durante una cena i due si sono avvicinati lentamente, conoscendosi sempre di più e diventando con il tempo una coppia a tutti gli effetti. "Io non ero pronta ad avere una relazione, non mi interessava. Ho fatto di tutto per mandarlo via, sono stata una persona insopportabile, orrenda. Invece lui è rimasto lì", aveva spiegato la sposa.

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Dopo due anni d'amore, i due sono convolati ufficialmente a nozze davanti a parenti e amici, con una cerimonia all'insegna della riservatezza. Al matrimonio ha partecipato anche la ex moglie dello sposo: "Filippo è stato sposato sette anni ed è rimasto in ottimi rapporti con l'ex moglie: lei era presente al matrimonio insieme al suo nuovo marito. Siamo sereni".

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