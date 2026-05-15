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Monica Bellucci: “Con Tim Burton rimane affetto e rispetto. Ora voglio privacy per la mia vita sentimentale”

Monica Bellucci è tornata a aprlare della rottura con Tim Burton, annunciata a settembre dopo circa 2 anni d’amore: “Affetto e rispetto resteranno per sempre”. Quanto al presente: “Sento il diritto alla privacy”. E sulle figlie Deva e Leonie Cassel: “Felice di vederle felici”.
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A cura di Elisabetta Murina
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Monica Bellucci è tornata a parlare della fine dell'amore con Tim Burton e della sua vita sentimentale. Al momento l'attrice, in gara al Festival di Cannes 2026, non ha voluto sbilanciarsi a riguardo, mentre è felice per le figlie Deva e Leonie, avute con l'ex marito Vincent Cassel.

Il legame con Tim Burton dopo la rottura

"Quello che abbiamo avuto non finirà mai, affetto e rispetto resteranno per sempre", ha spiegato Monica Bellucci a proposito dell'ex compagno. La storia d'amore era stata ufficializzata nel giugno
2023 dopo mesi di gossip e indiscrezioni sul loro conto. L'attrice aveva confessato di essersi innamorata del noto regista e di essere felice di averlo al suo fianco, oltre che stimarlo come professionista: "È uno di quegli incontri che raramente accadono nella vita. Conosco l'uomo che è e lo amo". La prima apparizione in pubblico a ottobre dello stesso anno, in occasione della Festival del Cinema di Roma. La rottura è stata annunciata a settembre, senza che le motivazioni fossero rese note.

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Riguardo alla sua attuale situazione sentimentale, Bellucci preferisce per il momento mantenere la massima riservatezza. "A questa età sento di avere diritto alla privacy", ha raccontato, senza entrare nei dettagli e fornire ulteriori spiegazioni.

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Il rapporto con le figlie Deva e Leonie

Monica Bellucci ha anche parlato del rapporto con le sue due figlie, avute dall'ex marito Vincent Cassel. La maggiore, Deva, ha scelto di seguire le orme della madre e ha da poco debuttato come attrice nella serie Netflix Il Gattopardo. "Sono felice di vederla felice. Mi aspettavo che avrebbe scelto questo mestiere perché fin da piccola aveva una vena sensibile e artistica", ha spiegato l'attrice. Quanto alla minore, Leonie, che ancora frequenta la scuola, ha spiegato: "Le mancano due anni per finire il liceo. Anche lei ha uno spirito artistico, vedremo, non c'è fretta". 

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