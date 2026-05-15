Monica Bellucci: “Con Tim Burton rimane affetto e rispetto. Ora voglio privacy per la mia vita sentimentale”

Monica Bellucci è tornata a aprlare della rottura con Tim Burton, annunciata a settembre dopo circa 2 anni d’amore: “Affetto e rispetto resteranno per sempre”. Quanto al presente: “Sento il diritto alla privacy”. E sulle figlie Deva e Leonie Cassel: “Felice di vederle felici”.

Monica Bellucci è tornata a parlare della fine dell'amore con Tim Burton e della sua vita sentimentale. Al momento l'attrice, in gara al Festival di Cannes 2026, non ha voluto sbilanciarsi a riguardo, mentre è felice per le figlie Deva e Leonie, avute con l'ex marito Vincent Cassel.

Il legame con Tim Burton dopo la rottura

"Quello che abbiamo avuto non finirà mai, affetto e rispetto resteranno per sempre", ha spiegato Monica Bellucci a proposito dell'ex compagno. La storia d'amore era stata ufficializzata nel giugno

2023 dopo mesi di gossip e indiscrezioni sul loro conto. L'attrice aveva confessato di essersi innamorata del noto regista e di essere felice di averlo al suo fianco, oltre che stimarlo come professionista: "È uno di quegli incontri che raramente accadono nella vita. Conosco l'uomo che è e lo amo". La prima apparizione in pubblico a ottobre dello stesso anno, in occasione della Festival del Cinema di Roma. La rottura è stata annunciata a settembre, senza che le motivazioni fossero rese note.

Riguardo alla sua attuale situazione sentimentale, Bellucci preferisce per il momento mantenere la massima riservatezza. "A questa età sento di avere diritto alla privacy", ha raccontato, senza entrare nei dettagli e fornire ulteriori spiegazioni.

Il rapporto con le figlie Deva e Leonie

Monica Bellucci ha anche parlato del rapporto con le sue due figlie, avute dall'ex marito Vincent Cassel. La maggiore, Deva, ha scelto di seguire le orme della madre e ha da poco debuttato come attrice nella serie Netflix Il Gattopardo. "Sono felice di vederla felice. Mi aspettavo che avrebbe scelto questo mestiere perché fin da piccola aveva una vena sensibile e artistica", ha spiegato l'attrice. Quanto alla minore, Leonie, che ancora frequenta la scuola, ha spiegato: "Le mancano due anni per finire il liceo. Anche lei ha uno spirito artistico, vedremo, non c'è fretta".