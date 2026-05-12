Gossip
video suggerito
video suggerito

Mel Gibson ha una nuova fidanzata italiana: chi è Antonella Salvucci, fotografata con lui a Roma

Mel Gibson ha una nuova fiamma italiana: è Antonella Salvucci, attrice ed ex modella di Civitavecchia. I due sono stati fotografati a Roma tra carezze e baci al Gianicolo.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Settant'anni, nove figli, una carriera segnata da vertici e cadute, e ora una nuova storia d'amore che porta la firma dell'Italia. Mel Gibson è stato fotografato a Roma in compagnia di Antonella Salvucci, attrice ed ex modella di 44 anni, originaria di Civitavecchia. Le immagini, pubblicate dal magazine Chi, lo ritraggono sereno e rilassato mentre passeggia con lei al Gianicolo, tra carezze e baci al tramonto.

Anche sui social, Antonella Salvucci racconta con una certa episodicità la loro attuale relazione.

Chi è Antonella Salvucci

Attrice e volto televisivo, Antonella Salvucci ha costruito nel tempo una presenza solida nei circuiti internazionali più esclusivi, muovendosi con disinvoltura tra Roma, Los Angeles e la Costa Azzurra. A introdurla in quell'ambiente sarebbe stata Darina Pavlova, produttrice bulgara nota come riferimento delle notti mondane di altissimo livello: le sue feste sono da anni un punto d'incontro tra premi Oscar, registi e magnati del cinema.

Leggi anche
Luca Argentero e i paparazzi: "Non ho un buon rapporto, non mi piace che uno sconosciuto abbia foto dei miei figli"

Un passato complicato

Alle spalle, Mel Gibson porta una biografia sentimentale densa di capitoli turbolenti. Lo scorso anno si è separato da Rosalind Ross, con cui aveva avuto il figlio Lars. Prima di lei, il matrimonio ventennale con Robyn Moore – madre di sette dei suoi nove figli – si era concluso nel 2011 con uno dei divorzi più onerosi nella storia di Hollywood: oltre 400 milioni di dollari versati all'ex moglie, secondo le ricostruzioni dell'epoca. In mezzo, la relazione con Oksana Grigorieva, da cui è nata un'altra figlia.

Mel Gibson è al momento impegnato con il sequel de La Passione di Cristo, il titolo è La resurrezione di Cristo, girato in Italia, tra la Puglia e la Basilicata. I set, blindatissimi, tra Torre Guaceto, Gravina in Puglia, e in Basilicata nelle zone di Matera, di Marina di Pisticci e Craco.

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
ESC 2026
La scaletta della prima semifinale: l'ordine dei cantanti e gli orari, a che ora esce Sal da Vinci
Dove vedere l'Eurovision 2026 in tv, streaming e radio e a che ora inizia e finisce
Eurovision 2026 non può essere solo musica: la presenza di Israele ci ricorda il genocidio di Gaza
Francesco Raiola
Lucio Corsi fa scuola a Eurovision 2026: Linda Lampenius della Finlandia suonerà il violino dal vivo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views