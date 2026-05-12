Mel Gibson ha una nuova fidanzata italiana: chi è Antonella Salvucci, fotografata con lui a Roma

Mel Gibson ha una nuova fiamma italiana: è Antonella Salvucci, attrice ed ex modella di Civitavecchia. I due sono stati fotografati a Roma tra carezze e baci al Gianicolo.

Settant'anni, nove figli, una carriera segnata da vertici e cadute, e ora una nuova storia d'amore che porta la firma dell'Italia. Mel Gibson è stato fotografato a Roma in compagnia di Antonella Salvucci, attrice ed ex modella di 44 anni, originaria di Civitavecchia. Le immagini, pubblicate dal magazine Chi, lo ritraggono sereno e rilassato mentre passeggia con lei al Gianicolo, tra carezze e baci al tramonto.

Anche sui social, Antonella Salvucci racconta con una certa episodicità la loro attuale relazione.

Chi è Antonella Salvucci

Attrice e volto televisivo, Antonella Salvucci ha costruito nel tempo una presenza solida nei circuiti internazionali più esclusivi, muovendosi con disinvoltura tra Roma, Los Angeles e la Costa Azzurra. A introdurla in quell'ambiente sarebbe stata Darina Pavlova, produttrice bulgara nota come riferimento delle notti mondane di altissimo livello: le sue feste sono da anni un punto d'incontro tra premi Oscar, registi e magnati del cinema.

Un passato complicato

Alle spalle, Mel Gibson porta una biografia sentimentale densa di capitoli turbolenti. Lo scorso anno si è separato da Rosalind Ross, con cui aveva avuto il figlio Lars. Prima di lei, il matrimonio ventennale con Robyn Moore – madre di sette dei suoi nove figli – si era concluso nel 2011 con uno dei divorzi più onerosi nella storia di Hollywood: oltre 400 milioni di dollari versati all'ex moglie, secondo le ricostruzioni dell'epoca. In mezzo, la relazione con Oksana Grigorieva, da cui è nata un'altra figlia.

Mel Gibson è al momento impegnato con il sequel de La Passione di Cristo, il titolo è La resurrezione di Cristo, girato in Italia, tra la Puglia e la Basilicata. I set, blindatissimi, tra Torre Guaceto, Gravina in Puglia, e in Basilicata nelle zone di Matera, di Marina di Pisticci e Craco.